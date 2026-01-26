El deporte catalán se viste de gala con la Festa de l'Esport Català

Cada año que pasa la Festa de l’Esport Català tiene más sentido. Son muchos los deportistas nacidos en Catalunya que celebran éxitos en sus respectivas disciplinas gracias a su constancia, trabajo, determinación, esfuerzo... y en muchos casos gracias a su humildad.

Y estos trazos, junto a un talento descomunal inspiran a SPORT, la UFEC y la Generalitat a llevar a cabo esta gala que en esta ocasión brilló con luz propia en el Auditorio del CaixaForum.

Dos grandes representantes de esta humildad son los ganadores de la Festa de l’Esport Català de este año: Kilian Jornet e Iris Tió, dos talentos extraordinarios. El atleta fue el gran ausente de la velada mientras que una vez más, la nadadora se erigió como la gran estrella y se ganó otra medalla de oro con su presencia en el escenario.

Un año más, la gala del deporte catalán premió también a los deportistas con más proyección, en este caso al portero azulgrana Joan Garcia, que estuvo acompañado del presidente del Barça, Joan Laporta, y la jovencísima escaladora Geila Macià.

Andrea Fuentes como mejor entrenadora, Felipe Perrone, como legendario 360, Dani Anglada, al espíritu deportivo, así como al club Vila-Sana de hockey patines o a la Gestión Federativa de Ramón Nogué, presidente de la Federació Catalana de Golf, fueron los otros premios otorgados por las diferentes autoridades y sponsors que no faltaron a su cita de la Festa de l’Esport Català.

Una Festa presentada por los periodistas Andrea Ginés y Jordi Montalbo donde hubo muchos momentos de humor y muchísimas sorpresas para los premiados, ya que la organización apostó este año por la complicidad en el escenario y los galardonados se encontraron con un ‘regalo’ en forma de referentes o compañeros que convirtieron el premio recibido en un momento mas especial si cabe.

Pero sin duda el protagonista fue Joan Laporta, quien generó una gran expectación entre los medios, era la persona más buscada de la gala, todo el mundo quería verle, hablarle, comentarle el chaparrón que aguantó el día anterior en el Camp Nou, el éxito del Barça este año.... y como siempre el presidente se mostró amable con todos, sobre todo con su portero Joan García, a quien abrazó efusivamente en el momento en el que coincidieron en el en el hall del CaixaForum.

Una gala diferente

Este año, la gala contó con más invitados que nunca, 400, que vivieron una gran gala diferente donde, como decimos, los premiados subieron al escenario algunos de ellos acompañados en persona o a través de emotivos vídeos de ídolos de su infancia. Uno de los momentos emotivos fueron las declaraciones de Dani Anglada, quien a causa de un accidente se quedó ciego y gracias a la vela recuperó las ganas de vivir tras perder la vista. También Felipe Perrone vivió un momento emotivo cuando visualizó el vídeo de sus hijos y excompañeros alabando sus cualidades deportivas y sus valores como persona.

Fue divertido el momento de poner 'Luz en la oscuridad' cuando el periodista Carles Porta, hermano del presidente del CP Vila-Sana, y conductor del programa 'Crímenes' envió un vídeo felicitando a Ramón, las jugadoras y los técnicos. O la presencia de CAT, la mascota del Barça en el escenario bailando y haciendo de portero para homenajear a Joan García. Y ver a Gemma Mengual ejerciendo de periodista.

Agradecer una vez más a los patrocinadores de la Gala AON, Etenon, Associació Catalana de Municipis, Metropolitan, Estrella Damm, Loteries de Catalunya y Fundació 'laCaixa', así como a los colaboradores 3Cat, Meroli, Mutuacat, Banco Santander y Federació Catalana de Municipis. Es gracias a ellos que este año la Festa de l'Esport Català haya sido de nuevo un éxito donde el deporte se vistió de largo.