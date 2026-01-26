La cabeza de Vitor Reis y una parada de Ter Stegen dan un punto al Girona

El fútbol a menudo es traicionero, sí, pero a veces también tiene un punto de justicia. Y este lunes, en un partido en el que el Girona no ha estado fino, le ha caído un regalo del cielo en forma de gol en el añadido de Vitor Reis que ha evitado una decepción máxima. Porque los jugadores de Míchel han estado a punto de ver cómo, en el mejor momento de la temporada, después de tres victorias consecutivas, un Getafe en caída libre estaba a punto de llevarse los tres puntos de Montilivi. Con una sola llegada le bastó al conjunto madrileño para estar a punto de celebrar la victoria. Solo Vitor Reis, con un gol en el añadido, y una parada con el pie del titular y debutante Ter Stegen en la última acción del partido lo evitaron, dando un punto al Girona que Montilivi celebró como una victoria (1-1).

Ver el estreno de Ter Stegen y compañía era un aliciente muy apetecible que se sumaba al mejor momento de la temporada del equipo. Las tres victorias consecutivas habían cambiado el ánimo de los aficionados y del entorno en un 2026 ilusionante y radicalmente distinto al 2025. Míchel no tuvo ninguna duda y puso en el once directamente al alemán que, junto a Fran Beltrán, debutó como titular.

El pivote fichado del Celta lo hizo en el lugar de Arnau, baja por sanción. El resto del equipo, el esperado, con Tsygankov por la derecha, Bryan Gil por la izquierda, Lemar por el centro y, en punta de ataque, el enrachado Vanat. En juego, tres puntos que podían impulsar a los de Míchel hacia una zona todavía más tranquila y más cerca de las posiciones europeas —aún muy lejos— que del descenso.

Larguero de Lemar

Tener delante al Getafe nunca es agradable ni cómodo, y menos si los madrileños entran al partido con una marcha más. Costó unos minutos que el Girona despertara y entrara en el partido. Lo hizo con las virtudes que le han permitido dar la vuelta a la situación de resultados. Activo en la presión y directo, el Girona se hizo con el control del partido y empezó a pisar el área rival con peligro. Y mucho. Cuando Beltrán, Iván Martín y Lemar combinaban, el Girona funcionaba.

Fueron fogonazos, pero muy claros, que estuvieron a punto de abrir el marcador. Primero lo intentó Vitor Reis con un cabezazo que sacó de la escuadra el portero Soria y, poco después, Lemar estuvo aún más cerca del gol. El francés se topó con el larguero con un zurdazo desde fuera del área que escupió el palo.

Un punto para celebrar

En defensa, el Girona no sufrió en una primera parte en la que a Ter Stegen solo se le vio en un pase filtrado que acabó en un disparo desviado. Todo seguía abierto pese a la sensación de superioridad de los gerundenses, que continuó tras el descanso. Sin embargo, el gol no llegaba. Mientras tanto, el Getafe, que prácticamente no había disparado a puerta, asestó una estocada al cuarto de hora de la segunda parte, cuando Luis Vázquez remató de primeras al fondo de la red un centro de Iglesias desde la izquierda. El Getafe sacaba petróleo de muy poco y llevaba el partido a su terreno.

El Girona se enredaba. El riesgo de jugar con el marcador en contra ante el Getafe era un mal negocio. Una y otra vez, los de Míchel chocaron con una defensa impecable de los madrileños que, eso sí, no pudieron hacer nada para evitar el empate de Vitor Reis en la penúltima acción del partido, ya en el añadido. Montilivi lo celebraba como una victoria. Aún faltaba un susto, el que salvó Ter Stegen al remate de Boselli en el último segundo. Un punto para celebrar.