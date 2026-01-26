El Barça de Basket, todavía sin rival y un posible clásico en la final de la Copa del Rey

La Copa del Rey de baloncesto ya está aquí, pero el Barça todavía no conoce a su rival. Sabe que será el UCAM Murcia o el Baskonia, pero a la espera de que se confirme, tiene garantizado que no jugará contra el Real Madrid hasta una hipotética final. Así lo han decidido las bolas y las manos inocentes del sorteo que se ha celebrado este lunes a las 12h en el Teatre Martin i Soler del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia. La ciudad también será la sede del torneo, que se disputará entre el jueves 19 y el domingo 22 de febrero.

Menos descanso y más asequible

El Barça deberá ganar tres partidos en tres días si quiere levantar el título, pues a la espera de conocer a su rival, ya sabe que le ha tocado jugar el viernes 20. Al día siguiente serían las semifinales, y el domingo esperaría un posible Madrid de Scariolo en la final, actual líder de la liga. A pesar de contar con menos descanso, los de Xavi Pascual gozan de la parte más 'asequible' del cuadro: de ganar frente a Baskonia o Murcia, se enfrentarían al ganador del partido entre UCAM Murcia/Baskonia-La Laguna Tenerife.

A la espera

El equipo azulgrana tendrá que esperar hasta el próximo 8 de febrero, día en el que se disputará el Dreamland Gran Canaria - Vitoria Baskonia, para conocer su rival en la primera eliminatoria. El partido de los vitorianos fue aplazado por los efectos de la borrasca Emilia, pero si ganan serán cuartos y últimos cabeza de serie en la Copa. De no lograrlo, esa cuarta plaza liguera sería para UCAM Murcia. En cualquier caso, el Barça se enfrentaría al peor clasificado, el que no fuera cabeza de serie.

Revancha blanca

Mientras tanto, por la otra parte del cuadro, las bolas calientes han emparejado a Real Madrid y Unicaja, lo que supone una revancha de la final de la pasada edición que perdió el conjunto blanco 93-79. El vencedor de esa primera eliminatoria del torneo se medirá ante el ganador del partido entre Valencia y Joventut. Los anfitriones van segundos en liga, pero el año pasado perdieron 79-65 a las primeras de cambio contra el Gran Canaria.

Dónde y cuándo ver

Los siete partidos de Copa podrán seguirse por televisión y streaming en exclusiva a través de DAZN. El Jueves 19 arrancará el torneo con el Madrid-Unicaja a las 18:00h, seguido del Valencia-Joventut a las 21:00h. Al día siguiente será el turno de Barça, UCAM Murcia, Baskonia y La Laguna Tenerife. Los de Xavi Pascual tienen reservada la franja de las 18h, mientras que Tenerife disputará su encuentro a las 21h. Las semifinales serán el sábado 21, sin cambios en las dos franjas horarias. El domingo 22 se disputa la gran final a las 19 horas.

Clásico: precedentes y palmarés

El último Clásico en final de Copa del Rey fue en 2024, cuando se impuso el Real Madrid 96-85. Esta temporada se han jugado tres partidos entre los máximos rivales: Sergio Scariolo se impuso a Joan Peñarroya con autoridad en el Palau Blaugrana por 92-101, pero el Barça se tomó la revancha en la Liga Endesa ya con Xavi Pascual en el banquillo, logrando una victoria épica en el WiZink Center por 100-105, lo que rompió una racha de 37 triunfos seguidos blancos en casa. El último duelo fue para el Madrid, que respondió con firmeza y secó al Barça, logrando un triunfo de 80-61.

Noticias relacionadas

Respecto al palmarés histórico en la Copa del Rey, el Real Madrid cuenta con 29 títulos (el más laureado, siendo el último el de 2024), pero el Barça le sigue de cerca con 27 títulos (su trofeo más reciente fue en 2022). El balance histórico entre el Barça y el Real Madrid en baloncesto es de una igualdad asombrosa, especialmente si consideramos que llevan enfrentándose más de 80 años. El Barça suma 173 victorias por las 172 del Madrid.