Albert Ramos: "Laporta, Yuste, Sala i Martín y Oliver son conscientes de que ha desaparecido mucho dinero que controlaban ellos"

El llamado ‘Caso Reus’, también conocido como ‘Laporta Gate’, es el resumen de la desaparición del histórico y centenario CF Reus Deportiu en octubre de 2020 bajo el control de Joan Oliver (ex CEO del FC Barcelona). También ha terminado, hasta la fecha, con cuatro denuncias en los juzgados por presunta estafa agravada (una de ellas del extenista Albert Ramos) y que ha obligado a Joan Laporta, presidente azulgrana, y a Joan Oliver a desfilar por los juzgados en calidad imputados. También están acusados los ex directivos del FC Barcelona Rafael Yuste y Xavier Sala i Martín, que todavía tienen que prestar declaración.

Es la primera vez en diez años que Albert Ramos, campeón de cuatro torneos ATP (Bastad, Gstaad, Estoril, Córdoba), y finalista de ocho, entre ellos Montecarlo en 2017 frente a Rafa Nadal, habla públicamente de la presunta estafa agravada que asegura haber sufrido: "Hice un préstamo de 100.000 dólares a la compañía CSSB Limited de Hong Kong el 14 de diciembre de 2016 cuando estaba en plena carrera tenística profesional. Siempre tuve muy claro que no quería que este tema enturbiara o afectara lo más mínimo mi rendimiento o concentración mientras estuviera en activo. Después de colgar la raqueta a finales de la temporada pasada y dejar el tenis profesional, he entendido que era el momento de dar a conocer mi versión de los hechos, porque mi nombre ha salido en muchas informaciones periodísticas. Además, ha coincidido con la aparición de otros casos calcados al mío, circunstancia que ha reforzado la necesidad de exponer lo que me ha sucedido".

Préstamo, no inversión

Deportista olímpico español en Río de Janeiro en 2016, Ramos quiere dejar muy clara una cuestión que para él es esencial: "Yo no hice una inversión de 100.000 dólares, hice un préstamo financiero a la empresa CSSB Limited. Desde el primer momento ya les dije a las personas implicadas que no quería asumir ningún riesgo con un dinero ganado con mucho esfuerzo y trabajo. No es lo mismo hacer una inversión, por poner un ejemplo, en la apertura de un restaurante y que el negocio no funcione, un hecho que puede ocurrir y que has de asumir si pierdes ese dinero, que un préstamo donde se pactan unos intereses fijos anuales, en mi caso trimestralmente, y acabas recuperando el capital".

El extenista Albert Ramos. / T. F.

¿Cómo y por qué llegó a prestar Albert Ramos 100.000 dólares a la compañía de Hong Kong CSSB Limited, de la que eran accionistas Joan Laporta, Xavier Sala i Martín, Rafa Yuste y Joan Oliver, este último, además, consejero delegado?: "Mi cartera de inversiones las llevaba la responsable de la Banca Privada para deportistas del Banc de Sabadell, una persona, entonces, de mi máxima confianza. Ella abandonó el Banc Sabadell para irse a Bankinter y fue cuando me comentó que había surgido una oportunidad de magnífica rentabilidad en China con una compañía, CSSBLimited, en la que participaban personajes muy conocidos del FC Barcelona, como Joan Laporta y Xavier Sala i Martín".

El que llegara a ser el tenista número 17 del mundo en mayo de 2017 después de jugar la final de Montecarlo admite que "saber que Laporta y Sala i Martín formaban parte de esa sociedad y que estaban al frente del proyecto (el control de un equipo de fútbol chino además de otras inversiones como la del Reus Deportiu) me generó una gran confianza. Lo vi como algo muy serio. Primero, porque yo soy culé a muerte, y que participara Joan Laporta, expresidente del FC Barcelona, me pareció que le daba robustez al negocio. Y segundo, porque tenía conceptuado a Xavier Sala i Martín como un profesor de economía de prestigio y rigor. Y porque él, como yo, somos de la comarca de Maresme, él de Cabrera de Mar y yo de Mataró.”.

Los documentos

Además de todo ello, explica Albert Ramos que en 2016 "me presentaron un dossier de 12 páginas donde aparecía el nombre del club de fútbol chino, el Beijing Institute of Technology Football Club, donde se explicaba que el control de su desarrollo lo asumía CSBB, junto a la explicación del plan de negocio y la fotografía con una breve descripción personal de Joan Laporta, Joan Oliver, Rafael Yuste y Xavier Sala i Martín como ejemplo de éxito en su etapa en el FC Barcelona. Se decía que en 2011 ellos cuatro habían creado CSSB. A mí me dio una tranquilidad absoluta saber que esas personas estaban al frente de CSSBLimited, por eso me decidí a hacer la transferencia del préstamo”.

Albert Ramos explica: "Mi asesora financiera me aseguró que el negocio consistía en que ellos depositaban ese dinero en un banco chino que les ofrecía una rentabilidad del 10%, ellos se quedaban el 4% y el 6% era para los que habíamos realizado los préstamos o inversiones. Además, ella me introdujo a Joan Oliver para reafirmar que se trataba de una operación solvente y sólida y el propio Oliver en persona me desgranó toda la operativa en las entrevistas que tuvimos por videoconferencia". Igualmente, Ramos recibió un documento donde aparecía la firma de Joan Oliver como representante de CSSB Limited, así como las de Joan Laporta, Rafael Yuste y Xavier Sala i Martín en calidad de accionistas/socios de esa empresa.

Albert Ramos, a la izquierda, el día en que perdió la final del torneo de Montecarlo frente a Rafa Nadal en 2017. / SEBASTIEN NOGIER / EFE

El 75% de las acciones de CSSB Limited eran de la mercantil española Core Store SL (propiedad a partes iguales de Laporta, Olive, Yuste y Sala i Martín), empresa que a su vez tenía el 57% de las acciones del Reus Esportiu en 2013. Su consejero delegado fue Joan Oliver. En el Reus, en esa época, llegó a jugar el hijo de Joan Laporta, trabajó la mujer de Xavier Sala i Martín como nutricionista y ocuparon cargos de responsabilidad tanto Joan Sentelles como Pere Lluís Mellado, ambos altos ejecutivos hoy en día en el FC Barcelona. Sentelles es el máximo responsable de la oficina del Espai Barça y Mellado, el director del Área Legal. El Reus Deportiu, como es sabido, acabó en concurso de acreedores con una deuda superior a los nueve millones de euros y bajó la persiana oficialmente en octubre de 2020.

Decepción absoluta

Albert Ramos solamente recibió cuatro pagos de los intereses, todos ellos durante 2017 y por un total de 6.322,39 dólares. A partir de entonces, nunca más ha vuelto a saber nada de los 100.000 dólares prestados, entrando en un vía crucis de reclamaciones que terminó con la presentación de una querella por la presunta comisión de un Delito de Estafa agravada contra Joan Oliver, la asesora financiera y la mercantil CSSB Limited, de la que eran propietarios Joan Laporta, el propio Oliver, Xavier Sala i Martín y Rafa Yuste.

Con fecha 28 de noviembre de 2023, la jueza del juzgado de instrucción 28 de Barcelona falló el sobreseimiento de la causa, pero los abogados de Albert Ramos apelaron a la Audiencia Provincial de Barcelona y esta ordenó, con fecha 9 de abril de 2024, la reapertura del caso y que se investigara ya que se observaban indicios de delito. En la actualidad, nuevamente están a la espera de resolución por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona respecto de la continuación del procedimiento.

Documentación que se ofrecía sobre la empresa CSSB a los inversores y prestamistas. / T. F.

“Mi abogada intentó por todos los medios llegar a un acuerdo con ellos para la devolución del capital. Joan Oliver me prometió, en plural, que estaban intentando solucionarlo... hasta el día de hoy”, se queja un Albert Ramos muy decepcionado y dolido.

“Que Joan Laporta, Rafa Yuste y Sala i Martín estaban detrás de esta apariencia de negocio, y que conocían todos los detalles, se demostró cuando la gestora bancaria nos envió un primer correo electrónico en marzo de 2019 para reclamar los intereses vencidos en el que había puesto en copia a Joan Laporta. Hubo un segundo correo electrónico, en mayo del mismo año, donde se ponía en copia a Joan Oliver, nuevamente a Joan Laporta, y esta vez también a Rafael Yuste y Xavier Sala i Martín”, añade Ramos.

Albert Ramos, en los Juegos Olímpicos de Río en 2016. / MICHAEL REYNOLDS / EFE

Diez años después del préstamo, Albert Ramos afirma: "Me apena muchísimo que Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, el club de mi vida, declare públicamente que no tiene nada que ver con este asunto que, además, por lo que he visto, afecta a muchas personas más y en algunos casos por muchísimo más dinero. Igualmente veo muy grave que un personaje público como Sala i Martín, profesor de economía, y que aparece continuamente en medios de comunicación para ilustrarnos en temas económicos, no haya dicho nada y no se presente en el juzgado a declarar. Tengo muy claro que se está escondiendo para no dar la cara, porque tanto Laporta, Yuste y Sala i Martín, además de Joan Oliver, son plenamente conscientes de que ha desaparecido mucho dinero que controlaban ellos".

Albert Ramos, como afirma su abogada en la querella, cree que todo “ha sido un ardid para reunir un dinero, invertirlo en lo que ellos consideraron oportuno, como el club de China o el Reus, sin pensar en el perjuicio que podían ocasionar a las personas que se lo habían facilitado. Al final, como escuché hace unos días, han desaparecido cinco millones de euros, entre ellos mis 100.000 dólares. Yo me hubiera quedado tranquilo si Laporta y Xavier Sala i Martín, además de Oliver, me hubieran explicado con detalle todo este tinglado del equipo chino, del Reus, etcétera, pero han optado por no dar explicaciones hasta que, algunos, no todos, han tenido que darlas ante la Justicia”.