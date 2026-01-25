El primer diluvio en el nou Camp Nou no fastidia el sueño de Cancelo

Hacer realidad un sueño es sin duda de las mejores cosas que te pueden pasar. Poder vivir realmente que aquello que durante años imaginaste y proyectaste se convierte en real. Joao Cancelo tenía un primer sueño que se cumplió hace unas semanas cuando volvió al Barça, el que ha sido siempre el club de sus amores. Al que le ha profesado amor y que siempre ha llevado consigo, ya fuera viendo los partidos como vistiendo las equipaciones en el día a día. De su vuelta pendía el segundo sueño, el grande: jugar en el Camp Nou. Contra el Oviedo no solo lo cumplió, sino que fue un paso más allá.

El Barça hacía 43 días que no pisaba el Camp Nou. Con la Supercopa de España en Arabia y los diferentes enfrentamientos como visitantes, su primer partido de 2026 en su estadio fue este 25 de enero. Los culés echaron de menos sentirse en casa. Pero había alguien que entraba por el túnel de vestidores por primera vez. Joao Cancelo debutó como titular en el feudo azulgrana.

Aceleración y potencia

Fue de los once elegidos por Hansi Flick, que dio descanso a Balde y Koundé de inicio. Le tocó la banda izquierda. Flick, consciente de su perfil ofensivo, le permitió estar más adelantado, casi en la línea del centro del campo, mientras Gerard Martín, Eric García y Pau Cubarsí formaban una línea de tres para la salida de la pelota. Más libre, el portugués pudo explotar su aceleración y potencia y le dio ventaja en las salidas al Barça. Anárquico por naturaleza, también se implicó cuando tocó correr para atrás. Intenso, tuvo la presentación que siempre quiso en la que será su casa, al menos hasta final de temporada.

Parecía una tarde plácida. Pese a las bajas temperaturas, apuntaba a que el temporal que lleva todo el fin de semana arreciando Catalunya iba a dar una tregua. Pero la pausa solo duró hasta la media parte. En el descanso, el cielo se encapotó con unas nubes grises que auguraban malas noticias. A los pocos minutos empezó a llover y tocó correr. Con el estadio aún a medio construir, apenas hay zonas tapadas. Solo algunos suertudos de la primera grada, que quedan tapados por la segunda.

El portero del Oviedo, Aaron Escandell Banacloche, durante la granizada en el Camp Nou / JOSEP LAGO / AFP

Laporta, empapado

El resto de aficionados terminaron empapados, incluido el presidente de Joan Laporta, ya que el palco tampoco cuenta con un toldo ni nada que los proteja de la lluvia. Empezaron a repartir toallas por la zona noble, mientras más de uno miraba al cielo con cierta resignación. Clemencia no hubo. A los pocos minutos, los relámpagos, truenos y granizada inundaron el camp y echaron a los aficionados de sus asientos.

Pero el primer partido del Nou Camp Nou con lluvia no quedó diluido por ello, aunque sí quedará para la historia. Su espectacular gol de chilena selló una gran actuación de Lamine Yamal contra el Oviedo. El '10' del Barça se marchó del terreno de juego pasada la hora de partido para dejar su lugar a Roony.

El Camp Nou se olvidó de la lluvia y el frío y se puso en pie. Una ovación solemne y emotiva, como quien agradece y premia. Ese Lamine se marchaba del césped devolviendo el gesto miraba a la parte baja de la grada, donde su hermano Keyne, junto a su familia, le veía seguramente anonadado. Como él, cuando saltó con el pequeño en brazos antes de que empezara el encuentro. Su estrella los tiene enamorados. ¿A quién no?