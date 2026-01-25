Las peñas del Espanyol estallan por el robo en Mestalla y anuncian una protesta contra los árbitros en el minuto 12 del próximo partido en Cornellà

Poco después de acabar el partido de este domingo en Mestalla, el Espanyol publicó un mensaje en sus redes en el que no hacían falta palabras. Aparecía un emoji con un monitor entre dos interrogantes junto a las imágenes del polémico penalti de Rubén sobre Beltrán decretado por Hernández Hernández. La interpretación era obvia: ¿Y el VAR? No hubo intervención de la tecnología y el equipo perico cayó en el último suspiro en Valencia, donde sufrió un robo más en su lista negra de agravios.

Era el tercer penalti riguroso en dos partidos, todos ellos decisivos. Edu Expósito se mostró indignado y Manolo González las pasó canutas para contenerse. "¿El VAR? Igual han ido al bar del Gol Norte o el Gol Sur", dijo el técnico en medio de una indignación que también involucra a todos los hinchas pericos. La Federació Catalana de Penyes, por ejemplo, publicó una carta denunciando la indefensión que sufren y anunció una protesta para el partido del próximo viernes en Cornellà ante el Alavés.

Dar la espalda

La FCPE califica de "indignante" lo vivido en Mestalla y carga contra el "mal uso" del VAR: "Se nos vendió como algo que serviría para evitar errores y lo único que ha conseguido es dar la sensación de un uso aleatorio", apunta el comunicado. "No podemos entender cómo, en pleno siglo XXI y con todos los medios que existen, puedan vivirse estos episodios y veamos que en este fútbol todo el mundo está protegido excepto los aficionados, especialmente los del Espanyol".

Como protesta, la federación invita a todas las peñas y aficionados "a dar la espalda al partido en el minuto 12" del próximo duelo en casa y exige "a quien corresponda" que haga llegar las quejas oportunas. En este sentido, los vicepresidentes Mao Ye y Antonio Dávila se reunirán esta próxima semana con el Comité Técnico de Árbitros en Madrid. El encuentro ya lo tenían programado tras el duelo ante el Girona. Ahora, después del robo en Mestalla, se acumulan las injusticias.