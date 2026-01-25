Patri Guijarro, la fútbolista total que parece que nunca se fue

Cuando se está lejos del terreno de juego, lo primero en lo que piensa una futbolista es en volver. Cuentan los días para estar de nuevo con el equipo, sobre todo en fechas donde las competiciones empiezan a decidirse. Patri Guijarro ha tenido que estar alejada más de tres meses del resto por una fractura en el pie. Ya de vuelta y recuperando la titularidad en la final de la Supercopa, el Barça se alzó campeón con ella como estrella. “Vamos a por los cuatro títulos, es nuestro objetivo y el equipo está capacitado", confesó la futbolista, mostrando la alegría y ambición de un equipo que se hizo con su sexto trofeo de la Supercopa de España.

El 16 de octubre un comunicado médico confirmaba los peores presagios. Patri Guijarro estaba de baja después de sufrir una fractura de estrés en el hueso escafoideo del pie derecho. El tiempo que iba a estar fuera era largo, si los plazos se cumplían y no había ningún percance durante esas semanas. Tuvo que adoptar unas muletas para poder caminar desde entonces. Para, al cabo de unas semanas, cuando la fractura empezó a solidificarse, sustituirlas por una bota. No es que molestara mucho menos, cosa que incomodaba a Patri, pero era un avance que significaba que todo iba sobre lo previsto.

Patri Guijarro durante la final de la Supercopa de España / FC Barcelona

"La recuperación ha ido superbién. Iban haciendo pruebas del hueso para ver cómo iba consolidando. La progresión fue tal cual debía ir. Está muy contenta por cómo ha ido todo y que los plazos se hayan cumplido y haya vuelto bien", explican desde el entorno de la futbolista a EL PERIÓDICO. La realidad, es que parece que Patri Guijarro no se haya marchado nunca. "Ha sido una lesión un poco larga. De este tipo de lesiones, volver se hace duro. Cuando empezó a tocar campo y volver con el equipo, fue todo más rodado", confiesan las mismas fuentes.

Paciencia y gestión emocional

El fútbol que tiene en las botas (y en la cabeza) esta futbolista es único. El talento que atesora se puede disfrutar en cada partido que disputa y en la final de la Supercopa, donde volvía a ser títular después de la lesión, fue el mejor ejemplo. Más de tres meses después de incorporar a su día a día las muletas, saltaba con sus compañeras al verde del Estadio Castalia en Castellón. Salía de inicio, junto con Alexia Putellas y Vicky López en el centro del campo.

Patri Guijarro es ese tipo de futbolista que siempre está, pero no de manera estridente. Es una currante, que sube y bajan sin complejos por el campo cuando toca, que no escatima metros y que deja destellos de su arte cada vez que la ocasión lo requiere. No es recargada con el balón en los pies; lo hace (que parece) fácil, pero si juntamos sus intervenciones, es cuando uno se da cuenta de la complejidad que acarrea.

"Está contenta de haber vuelto al equipo, en el tramo más exigente de la temporada y el más interesante", confiesan desde el entorno de la jugadora. Y el Barça también lo está de tenerla de vuelta. Parece que nunca se fue, aunque la lesión ha sido de las que cuestan de llevar. Es de las lentas, de las que la desesperación va haciendo amagos de aparecer, de las que ponen a prueba la paciencia de una futbolista. “Uno de mis objetivos desde que volví era ir poco a poco. Cuando vuelves de una lesión más o menos larga, creo que mentalmente tienes que ir poco a poco. Soy muy autoexigente y me conozco y tenía que intentar no frustrarme. Estoy agradecida por la confianza de ser titular hoy. He dado el 200% y estoy contenta por aportar mi granito de arena al equipo", explicó la futbolista después de la final.

Ella no quiso tener prisa, porque sabia que correr ahora podía significar tener que volver a parar luego. Por suerte, no fue así. La centrocampista del Barça volvió por todo lo alto. Titular en la final que fue nombrada como MVP. No hay quien no se rinda a su talento.