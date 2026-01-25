El Madrid de 'Arbelotti' ya es líder (momentáneo) de LaLiga

“El problema de Xabi Alonso es que se ha creído más importante que los futbolistas”. El comentario se produjo en la trastienda del lujoso palco del no menos lujoso estadio Santiago Bernabéu. Y, sí, probablemente, Florentino Pérez estaba en ese corrillo, masticando ya la posibilidad de que su ‘ahijado’, Álvaro Arbeloa, sustituyese, cuando antes, al técnico tolosarra.

Los futbolistas, no solo los del Real Madrid, que va, que va, son los que mejor analizan, sondean, intuyen y descifran el ambiente de los clubs y, por descontado, del vestuario. Si el rumor es la antesala de la noticia, ellos poseen el mejor olfato del mundo del fútbol. Son unos tremendos sabuesos. Ha quedado más que demostrado que los futbolistas del Real Madrid supieron enseguida, demasiado pronto incluso, que al presidente no le gustaba Xabi Alonso.

No solo lo supieron y lo detectaron rápidamente sino que, incluso, no cesaron de acumular pruebas de que así era, desde la obligación de dirigir al equipo en el Mundialito de EEUU hasta quitarle el poder (y la razón) en el ‘caso Vini’, dejándolo a los pies de los caballos…de carreras, es decir, de ellos mismos.

Y si encima, los futbolistas estaban hasta las narices, hartos, cansados, de miles horas de video y cientos de horas de pizarra, a bodas me convidas. Y si además, el que sonaba como sustituto de Xabi era el dócil Arbeloa, al que muchos, en Madrid, ya empiezan a conocer como ‘Arbelotti’ porque, como el padrino italiano, deja hacer a los suyos y acepta la autogestión del vestuario, el riesgo de perder algunos partidos y jugar con las manos en los bolsillos hasta que cayera Alonso era, no solo una tentación, sino la solución.

Los futbolistas, siempre tan listos, poseedores del mejor olfato del fútbol, decidieron prescindir de Xabi Alonso al saber que su sustituto sería el dócil Álvaro Arbeloa. Y, ahora, corren y presionan como locos, temerosos de que el Bernabéu les vuelva a pitar. Así de listos son.

Vamos que, anoche, en Villarreal, el primer partido serio que afrontaban los soldados de ‘Arbelotti’, se les vio el cartón a todos. Tan mentira era que los chicos estaban tiesos, mal preparados físicamente, como que ‘Arbelotti’ empieza a trabajar, cada día, a las siete de la mañana en Valdebebas.

Ni Antonio Pintus los ha puesto como motos en 10 días ¡otra tremenda falsedad!, pues lo único que ocurre es que los chicos le han visto las orejas al lobo con la pitada del Bernabéu y decidieron ponerse a correr, como que no fue casualidad que un cámara del ‘Chiringuito’ de Josep Pedrerol, amigo del ‘ser superior’, estuviese, vaya, hombre, vaya, en el vado de Valdebebas, a las siete de la mañana, para pillar, mira tú, a ‘Arbelotti’ entrando en la Ciudad Deportiva. ¡Eso sí es trabajar y no lo de Xabi Alonso!

El Real Madrid no está de vuelta porque, con ese plantillón que tiene, nunca se fue. Y, anoche, durmió líder porque el Barça juega esta noche y, sobre todo, porque ese temible Villarreal, que se ha metido un castañazo tremendo en la Champions, es el mismo equipo que ya está, a media temporada, a 10 puntos del líder de LaLiga, habiendo perdido, no lo olviden, los cuatro partidos que ha jugado contra los tres equipos grandes: 3-1 y 0-2 ante el Real Madrid, 0-2 con el Barça y 2-0 ante el Atlético.

Kylian Mbappé celebró así, anoche, su primer gol en Villarreal. / Alberto Saiz / AP

Aquí lo único que ocurrió es que han puesto un entrenador que les gusta a todos, empezando, por descontado, por su padrino y terminando por el preparador físico, otro colega de ‘Flo’. A los futbolistas se les da la razón siempre, ‘Arbelotti’ los defiende a capa y espada, incluso cuando los eliminan de la Copa, les abraza enternecedoramente cuando le dedican un gol o cuando los sustituye. Y los piropea continuamente: “Vini y Mbappé son los dos mejores jugadores del mundo”, dijo el 'mister' anoche. Y, en cuanto a la alineación, ha pasado lo que tenía que pasar: juegan los buenos y sustituyen a los jóvenes. Todos contentos y callados.

Los futbolistas son tan egoísta y, sobre todo, tan prepotentes, más en un equipo donde el presidente los considera parte del patrimonio del club (todo lo contrario que al entrenador, que, con ‘Flo’, cuenta poco, nada), que ni siquiera temen quedar retratados con su comportamiento mezquino, fuera y dentro del campo, pues los hay, como Vini, que ni siquiera se despidieron de Xabi Alonso.

Le hicieron la cama al que había y les han puesto a uno que, además de elogiar al presidente en cada conferencia de prensa y denunciar campañas de los Ultra Sur, sin atreverse a nombrarlos, abraza a sus jugadores ante las cámaras de TV y no se olvida a ningún galáctico en la alineación titular. Y, ya ven, líderes (momentáneos) de LaLiga.