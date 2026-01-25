Hansi Flick: "El equipo siempre da lo mejor, tenemos un partido tras otro"

Le costó al Barça arrancar contra el Oviedo. "La primera parte nos ha faltado ritmo y estar más metidos arriba, pero en el segundo tiempo tuvimos mejores sensaciones, ocasiones y las buenas presiones nos han hecho llevar el partido a nuestro lado", confesó Pau Cubarsí tras la victoria contra el equipo gallego.

"En la primera parte nos hemos dedicado más a mover al rival y en la segunda, a presionar. Hemos hecho un gran partido", analizó también Marc Casadó, quien confesó que le pidió al árbitro que parara el partido cuando empezó a caer granizo. "Le he dicho al árbitro que parase, era piedra y hasta te dolía la cabeza. Si iba cerca del ojo, te cagabas. Ya veo cómo ha aguantado el presidente".

El cambio de la segunda parte

Hansi Flick no ha querido excusar al equipo, pero ha puesto en valor el compromiso y esfuerzo de sus futbolistas con el calendario que tiene el equipo. "Forma parte del fútbol. Han presionado muy arriba y nosotros no hemos jugado al mejor nivel. En la segunda parte hemos mejorado mucho. Hemos hecho el gol enseguida y ha estado muy bien para nosotros", explicó el tecnico.

"Tenemos un partido tras otro. Las cosas son así y casi no tenemos días de descanso. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sé que es nuestro trabajo, pero veo que el equipo siempre da lo mejor, sobre todo en la segunda parte. En el primer tiempo nos ha costado, pero en la segunda hemos mejorado mucho", añadió el entrenador del Barça.