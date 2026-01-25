El Girona estrena tres fichajes ante el Getafe y Míchel no descarta que haya más

Un lunes, una noche fría y un rival como el Getafe. Ninguna de las tres situaciones invita a acudir a Montilivi, y Míchel rogó a la hinchada a que acuda a echar una mano para sumar otra victoria. El entrenador podía haber recordado que ahora los resultados sonríen al equipo y estimulan la afluencia al estadio. No lo hizo. Tampoco empleó como reclamo que el Girona estrenará tres fichajes.

Marc-André ter Stegen, Fran Beltrán y Claudio Echeverri ya están inscritos y en condiciones de debutar ya con el equipo. Míchel no adelantó sí alguno de los tres debutaría de salida. Parece obvio que Ter Stegen sí lo hará.

Fran Beltrán y Claudio Echeverri / Girona FC / DDG

La incógnita del dorsal

"Tengo que hablar con los porteros aún", alegó el entrenador para obviar la respuesta. La curiosidad es que, dado de alta, el exportero del Barça no tiene dorsal, ya que están ocupados por sus tres colegas: Livakovic, Gazzaniga y Krapyvtsov, que sustituyó al lesionado Juan Carlos.

La salida de Livakovic lleva siendo inminente desde el mes de diciembre y no se ha producido. Si no libera el dorsal 1 antes del partido con el Getafe, Ter Stegen tendrá que jugar con el número que haya libre en la plantilla, y no necesariamente tiene que ser el 1, el 13 o el 25, que son los que se suelen reservar para los metas. Beltrán llevará el 8 y Echeverri lucirá el 14. El del alemán será el 22 si Livakovic sigue en Girona este lunes.

Delfi Geli, Marc André ter Stegen y Quique Cárcel. / Gorka Urresola Elvira / SPO

Mercado abierto

Solo quedaba ese números, más el 10 que ha dejado libre Yaser Asprilla, que ha ido al Galatarasay. Esas dos plazas, sin embargo, Michel espera ocuparlas con más refuerzos. "El mercado no está aún cerrado para nosotros", dijo. Ni para nadie. El técnico verbalizó que desearía recibir un lateral izquierdo y otro delantero.

"Ter Stegen nos hace mejores y nos ayudará mucho", comentó Michel del fichaje estrella para la segunda mitad de la temporada.

Claudio Echeverri, en su presentación con el Girona esta semana. / Aniol Resclosa / DDG

"Ter Stegen nos hace mejores y nos ayudará mucho", comentó Michel del fichaje estrella para la segunda mitad de la temporada. El propósito es llegar a los 42 puntos. No ha variado. El mismo que el del Getafe, que empieza a sentirse angustiado.

"Bordalás consigue que se juegue a lo que él quiere y tenemos que ser capaces de superar esa situación que encontraremos en el campo", valoró Míchel con un tono más elogioso que crítico. "Necesitaremos dar nuestra mejor versión y necesitaremos todo el ánimo de los aficionados que vengan", añadió Michel.