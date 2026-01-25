España busca no bajarse del podio en el Europeo femenino de waterpolo

La selección española femenina de waterpolo, vigente campeona olímpica inicia este lunes ante Hungría (18.00 horas/RTVE Play) su andadura en el Europeo, que se celebra en Funchal (Portugal), en el que tratará de volver a subirse al podio e incluso mejorar la plata lograda en la anterior edición del torneo continental.

En el archipiélago de Madeira, las de Jordi Valls esperan confirmarse como una de las potencias del waterpolo internacional con un grupo con varias caras nuevas, como las de las jóvenes Mireia Guiral, Queralt Bertrán o Queralt Antón, pero en el que se mantienen jugadoras que se colgaron el oro en los Juegos de París como Paula Leitón, Elena Ruiz o Martina Terré.

Sin Anni Espar

En cambio, no estará una de las líderes de aquella selección, Anni Espar, que esta temporada juega en Australia, ni otras referencias como Judith Forca y Maica García, que tras la cita olímpica decidieron ser madres.

Ya con Valls en el banquillo, el equipo consiguió colgarse la medalla de bronce en el Mundial de Singapur 2025, donde se despidió de sus opciones de optar el oro en las semifinales ante la Hungría de Sandor Cseh (15-9), precisamente el rival ante el que comenzarán su aventura en Funchal en el partido quizás más complicado del Grupo B, que también comparten Portugal y Rumanía.

Las 15 convocadas

Con el nuevo formato de competición, las selecciones arrastran puntos de la Ronda Preliminar para la segunda fase de grupos. Tras el encuentro de este lunes, España se medirá el martes (21.15 horas) con el combinado luso, mientras que el jueves cerrarán el grupo ante las rumanas (13.15 horas).

Martina Terré, Elena Ruiz, Nona Pérez, Ariadna Ruiz, Paula Camus, Queralt Antón (CN Sant Andreu), Paula Crespí, Irene González (CN Sabadell), Queralt Bertran, Mireia Guiral, Mariona Terré (CN Mataró), Paula Prats (CN Terrassa), Carlota Peñalver (CE Mediterrani), Paula Leitón (CN At. Barceloneta) y Bea Ortiz (Ferencvaros) conforman la lista de 15 waterpolistas para la cita.