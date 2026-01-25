El Barça regresa al Camp Nou ante el Oviedo con las elecciones de fondo

Después de ocho partidos disputados y 43 días transcurridos, el Barça se reencuentra con su hinchada. Como ha sido una constante en las nefastas predicciones de la directiva, el estadio aún no habrá ampliado la cobertura a las 62.000 plazas anunciadas. El Gold Nord continuará vacío.

La reapertura desde el triunfo sobre Osasuna el 13 de diciembre (2-0) se oficia con el devaluado Oviedo, el colista, aunque tres días después, el rpóximo miércoles, aparecerá el Copenhague para saldar el acceso a las eliminatorias de la Champions. El segundo semestre incluye, además de la decisiva concluyente futbolística, la cita con las urnas del 15 de marzo en medio de grúas, vallas y containers.

Reaparece el equipo de Flick con la flamante Supercopa conquistada sobre el Real Madrid, aplaudida a la sideral distancia desde Arabia Saudí, pero que no hace más que sostener al Barça por encima del gran rival. Otro mérito que incluirá Joan Laporta en su mandato cuando acuda a la contienda electoral frente a Víctor Font, Xavier Vilajoana y Marc Ciria.

Marc Bernal y Fermín López, en el entrenamiento de este sábado. / Alejandro García / EFE

Alegato de méritos

La campaña no ha empezado, Laporta sólo ha anunciado la fecha, pero su mayor activo, el entrenador del primer equipo de fútbol, se alinea con el presidente. Flick hizo un alegato de sus méritos. "Creo que en el último año y medio, desde que estoy aquí, ha habido muchos cambios para mejor", dijo el técnico, sin necesidad de apelar a los cuatro títulos obtenidos de los cinco disputados.

"No hemos invertido mucho dinero, pero hemos tomado decisiones adecuadas con los jugadores que han venido y estamos dando oportunidades a los jóvenes para jugar, mejorar y crecer en muy buenas circunstancias. Hay muchas cosas que se han hecho bien y ha sido importante para la estabilidad del club", relató Flick.

Pau Cubarsi pasa por el túnel de collejas con motivo de su 19º aniversario. / Alejandro Garcia / EFE

Con Lamine y sin Pedri

El equipo rueda solo, aunque se complique la vida con sus desatenciones defensivas. Praga representó otro ejemplo de la fragilidad azulgrana al regreso de San Sebastián. Flick admitió su malestar por el hecho de que el Slavia y la Real Sociedad se adelantaran en el marcador, lo que probaría la despreocupación de sus hombres, confiados en el enorme potencial ofensivo. El Barça recupera a Lamine Yamal, ausente en la Champions, también a Ronald Araujo, pero ha perdido a Pedri y seguirá sin Ferran Torres.

Noticias relacionadas

"Tenemos que estar atentos desde el principio. Hemos cometido errores y quizá sea por falta de concentración", convino Flick. Pau Cubarsí ha sido uno de los señalados por la irregularidad que ha mostrado en las últimas semanas. "Tiene 19 años. Es normal que no juegue siempre al máximo nivel", admitió el entrenador.