La alineación del Barça ante el Oviedo: Cancelo se estrena de titular en el Camp Nou

João Cancelo cumplirá su sueño de jugar en el Camp Nou. Y lo hará de titular ante el Oviedo. El defensa portugués ha recuperado el dorsal 2 en su regreso al Barça pero durante su anterior estancia (el curso 2023-24) no pudo pisar la casa barcelonista, ya que era el primero del exilio en el Estadi Lluís Companys. Y en la despedida de diciembre frente a Osasuna todavía no se había tramitado su cesión de retorno. No jugaba el Barça en Barcelona desde entonces

Es la mayor novedad de la alineación de Hansi Flick, repleta de cambios. Tantos hay en el equipo que, por ejemplo en la defensa, la formación del cuarteto brinda varias combinaciones.

Koundé y Balde, los laterales titulares, se sientan en el banquillo. Podría ser que Eric fuera el lateral derecho y Cancelo el izquierdo, con lo que los centrales serían Cubarsí y Gerard Martín: O que este último sea el lateral izquierdo y Cancelo el derecho, y la pareja central la compusieran Cubarsí y Eric.

Será una de las incógnitas hasta el pitido inicial. Delante forma la tripleta tricampeona (Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha), mientras que en el centro del campo sólo continúa Frenkie de Jong del equipo de Praga. Marc casadó será el mediocentro en lugar de Pedri y Dani Olmo ocupa el sitio del bigoleador Fermín.

Así pues, con los cinco cambios del once titular, la alineación es la siguiente: Joan Garcia; Eric, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Casadó, De Jong, Olmo, Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha,