El Real Madrid de Arbeloa vivirá su primer examen de nivel en Villarreal

Después de medirse al Albacete, siendo eliminado en Copa, al Levante y al Mónaco, aparece en el calendario del Real Madrid de Arbeloa el primer examen realmente exigente, la visita al Villarreal de Marcelino. Diez días lleva el salmantino al mando del primer equipo blanco, un periodo suficiente para cambiar el viento en un vestuario que echó un pulso a Xabi, hasta el punto de costarle el puesto, y ahora está encantado con el hasta técnico del Castilla. "Yo intento ayudar a los jugadores, no puedo hablar de lo anterior o de si están más o menos felices que antes. Están predispuestos a trabajar y me han recibido con los brazos abiertos", apuntaba el técnico.

Con Rodrygo y Brahim

Los blancos recuperan a Rodrygo, recuperado de sus molestias, y a un Brahim que llega anímicamente tocado de la Copa de África tras fallar un penalti decisivo en el descuento de la final. "Estoy muy feliz de tenerle con nosotros. En el Madrid ha mostrado su capacidad, lo ha hecho en la Copa África. Tiene mucho desequilibrio, juega entre líneas, puede rendir en muchas posiciones. Tiene gran mentalidad y está dispuesto. Le vamos a necesitar”, apuntaba el técnico sobre el marroquí.

Arbeloa tiene claro que "ganar es lo más importante aquí, más allá de sistemas. Quiero ver el carácter y la mentalidad del otro día. Creo y deseo que lo del Mónaco sea un punto de inflexión. Tenemos mucho que trabajar, pero desde el primer día he visto un grupo dispuesto a ello". Parece que las ganas que no tenían con Xabi las están mostrando con Arbeloa en el banquillo. El duelo en Villarreal confirmará si la buena inercia del equipo con Arbeloa es cierta o si es humo todo lo que rodea a este nuevo Madrid que suma más un año sin ganar un título.