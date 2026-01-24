Florentino Pérez no ser irá hasta dejar todo atado y bien atado

Puede que la frase, o sí, vaya usted a saber, no le guste a Florentino Pérez Rodríguez por las connotaciones que tiene, pero, sin duda, es la que mejor se adapta, no solo al carácter del eterno presidente del Real Madrid, sino también a su manera de comportarse, de actuar, de lucir poder, de mandar en el Real Madrid (ignoro si también en ACS), pero el ‘ser superior’ lo quiere dejar todo, todo (no sé si también ACS) “atado y bien atado”.

Un día, alguien muy importante, mucho, en el mundo del motorsport, visitó al magnate Bernie Ecclestone, dueño y CEO de la F-1 hasta enero de 2017, en su mansión de Princess Gate, en el precioso e inmenso Hyde Park, en Londres.

Después de una larga charla de negocios, aderezada con un vino carísimo y un montón de sabrosos y variados sanwiches, el invitado le sugirió a Ecclestone que cometía un inmenso error al no preparar ¡ya! su sucesión. “No hay nada más inteligente que elegir y designar, tú mismo, a tu sucesor”, le dijo el visitante.

En cierta ocasión, un buen amigo de Bernie Ecclestone le visitó en su mansión de Londres. El amigo le dijo al dueño de la F-1 que cometía un error no nombrando sucesor. "No tienes ni idea de los negocios. En cuanto nombras sucesor, te mata para sentarse cuanto antes en tu sillón", le dijo 'Tiito Bernie'.

‘Tiito Bernie’, como llamaban en Jerez a Ecclestone cuando les premiaba con un GP de F-1, miró a su amigo y le dijo, sin levantar la voz pero con mucha contundencia: “Qué poco sabes de estas cosas. No hay nada más tonto, más inoportuno, menos inteligente, que escoger a tu heredero, ¿sabes por qué?”

El visitante, amigo y compinche se quedó atónito, pues creía haberle dado a Bernie el mejor consejo del mundo y, sí, como con la cara ya pagaba, ni siquiera tuvo que preguntar ¿por qué me dices que es un error? “Pues sencillamente, amigo, porque cuando tú escoges sucesor, heredero, firmas tu sentencia de muerte, repito ‘¡de muerte!’, pues, a partir de ese momento, el escogido, sea o no familiar tuyo, amigo del alma o el mejor profesional del mundo, hará todo lo posible e imposible para matarte y sentarse en tu trono cuanto antes”.

Hay quien piensa, en Madrid, que Florentino Pérez ya no está para estos trotes. Y, al parecer, se equivocan y mucho. Es más, Florentino, que, en enero del pasado año, volvió a salir presidente sin oposición hasta el 2029, cuando tendrá, sí, 82 años, parecía haber bajado el pistón de su actividad, tanto en ACS como en el Real Madrid, pero se ha vuelto a poner las pilas en todo lo suyo. Todo es suyo, sí.

El banquero y financiero Anas Laghrari, junto a Florentino Pérez. / MARISCAL /EFE

Muchos dicen, ¡mentira!, que hay varios personajes, a lo mejor José Ángel Sánchez, mano derecha de ‘Flo’ en la Casa Blanca, tal vez Anas Laghrari, su banquero y financiero preferido, desde luego para nada Enrique ‘Quique’ Pérez, hermano del presidente, que se están repartiendo las joyas de la abuela, con la abuela aún viva.

Florentino se ha asegurado, y mucho, que lo que ocurra en el Real Madrid cuando él se vaya, sea, única, exclusiva y exactamente aquello que él haya decidido. Miren, Florentino controla, con su insuperable poder (“cuando algo no le gusta, no llama al redactor, llama al dueño del periódico”), la opinión pública y la publicada; controla a los socios, pues ya se ha encargado de sacarse de encima a los opositores y controla, por descontado, a los compromisarios.

Eso sí, ahora le ha salido un grano en el mismísimo Santiago Bernabéu, donde algunos, no demasiados, pitaron al equipo y pidieron, descaradamente, su dimisión. ‘Flo’, como su amigo, protegido y nuevo entrenador, Álvaro Arbeloa, cree, aunque ninguno de los dos se atreven a decirlo, que ese ruido ha sido provocado por los Ultra Sur, que fueron expulsados del Bernabéu, pero siguen acudiendo al estadio como socios-abonados y tienen aún fuerza para liarla.

Quique, hermano de 'Flo', cualquiera de sus hijos, el todopoderoso José Ángel Sánchez, el maquiavélico Anas Laghrari, la docena de millonarios del ‘todo Madrid’ e, incluso, el mismísimo Rafa Nadal, tendrán que esperar.

A ‘Flo’, como a Bernie Ecclestone, ni se le pasa por la cabeza nombrar sucesor y menos ahora que el Real Madrid (o eso cree él), le necesita más que nunca. Su hermano, cualquiera de sus hijos, el todopoderoso José Ángel Sánchez, el maquiavélico Anas Laghrari, la docena de millonarios del ‘todo Madrid’ e, incluso, el mismísimo Rafa Nadal, tendrán que esperar. Y mucho.

La última estrategia de Florentino Pérez pasa por algo que es tremendamente pernicioso: convertirse en imprescindible. Queriendo, claro. Intencionadamente, por descontado. ¿En qué medida?, pues muy sencillo: todo, todo, depende de él. “Ahora, no me puedo ir”, es lo que ‘Flo’ transmite al socio y a los aspirantes, pocos, a sustituirle.

Y, en efecto, no se puede ir. Se ha convertido en necesario, irreemplazable, insustituible. El crédito ese, aquel préstamo, esta operación financiera a 10 años vista, la explotación y éxito del nuevo Santiago Bernabéu, los nuevos y futuros ingresos de la ‘marca Real Madrid’, el nuevo modelo societario que quiere imponer en el club, todo, todo, depende de él. “No me puedo ir, no”.

Noticias relacionadas

Ese es el truco, amigos. El problema, si es que tiene alguno, es que muchos sospechan que por más ‘ser superior’ que sea, que lo es, le será muy difícil, dada la edad y los enemigos que se ha creado, enfrentarse a todo el mundo durante todo el tiempo.