EL 15 DE MARZO
Flick, sobre las elecciones a la presidencia del Barça: "Yo votaré"
El entrenador azulgrana disimula poco quién es su candidato preferido pese a recordar que "el voto es secreto"
Con más de un año de antigüedad en la institución, y mayor de edad, el socio Hans Dieter Flick participará en las elecciones a la presidencia del Barça. "Yo votaré", ha anunciado el técnico, sin desvelar que apoyará al presidente que le ha fichado. "El voto es secreto... no es tan importante", ha dicho para mantener una minúscula incógnita sobre su candidato preferido.
No planea ninguna duda. Hace unas semanas se manifestó en la sala de prensa en unas declaraciones por las que vinculaba su continuidad como entrenador (acaba en 2027) con la reelección de Joan Laporta i Estruch. Esta vez, conocida ya la fecha de los comicios, de las que tenía conocimiento previo porque el presidente habló con él, Flick no fue tan taxativo. Pero tan claro como entonces.
"Creo que en el último año y medio, desde que estoy aquí, ha habido muchos cambios para mejor", sostenía Flick, aunque pudiera parecer que se autoatribuye el mérito de la indiscutible progresión del equipo. Tiene argumentos para hacerlo. El Barça ha ganado cuatro de los cinco títulos que ha disputado: dos Supercopas de España, una Liga y una Copa. Sólo se ha escapado la Champions.
Buen trabajo
No mencionó Flick los resultados, sino la forma de trabajar. "No hemos invertido mucho dinero, pero hemos tomado decisiones adecuadas con los jugadores que han venido y estamos dando oportunidades a los jóvenes para jugar, mejorar y crecer en muy buenas circunstancias. Hay muchas cosas que se han hecho bien y ha sido importante para la estabilidad del club", alegó, en un parlamento que pudiera catalogarse de electoralista. "Ya veremos qué pasa. Los socios elegirán el futuro del club y espero que vayamos en la buena dirección", añadió.
Flick ha asegurado que conocía el particular proceso electoral del Barça, con la recogida previa de firmas para que los aspirantes a la presidencia se conviertan en candidatos. También conoce a "uno o dos" de los optantes, que son tres: Víctor Font, Xavier Vilajoana y Marc Ciria. "Me focalizo en mi trabajo, y cuando llegue el momento me informaré, me informará y decidiré a quién voto", dijo, convencido de que las elecciones, a media temporada, no afectarán a la marcha del equipo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La inversora que acusa a Laporta de estafarle presenta un contrato firmado pese a que él lo negó
- El único reproche de Flick en el Barça: 'Tenemos que ser más resolutivos ante la portería
- El Girona oficializa la incorporación de Ter Stegen, que no podrá jugar contra el Barça
- La guerra de los Rossi y sus mujeres, el culebrón que sigue toda Italia
- Barça-Goldman Sachs: se coge antes a un mentiroso que a un cojo
- Marc Vivés, director deportivo del Barça femenino: 'La continuidad de Alexia la valoraremos cuando termine la temporada
- Olvidado Rossi, Márquez ya es el ídolo de los 'ducatistas
- Tremenda 'rajada' de Mourinho en la que señala a Arbeloa: 'Hay gente que no ha hecho nada entrenando a grandes equipos