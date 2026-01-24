Flick, sobre las elecciones a la presidencia del Barça: "Yo votaré"

Con más de un año de antigüedad en la institución, y mayor de edad, el socio Hans Dieter Flick participará en las elecciones a la presidencia del Barça. "Yo votaré", ha anunciado el técnico, sin desvelar que apoyará al presidente que le ha fichado. "El voto es secreto... no es tan importante", ha dicho para mantener una minúscula incógnita sobre su candidato preferido.

No planea ninguna duda. Hace unas semanas se manifestó en la sala de prensa en unas declaraciones por las que vinculaba su continuidad como entrenador (acaba en 2027) con la reelección de Joan Laporta i Estruch. Esta vez, conocida ya la fecha de los comicios, de las que tenía conocimiento previo porque el presidente habló con él, Flick no fue tan taxativo. Pero tan claro como entonces.

"Creo que en el último año y medio, desde que estoy aquí, ha habido muchos cambios para mejor", sostenía Flick, aunque pudiera parecer que se autoatribuye el mérito de la indiscutible progresión del equipo. Tiene argumentos para hacerlo. El Barça ha ganado cuatro de los cinco títulos que ha disputado: dos Supercopas de España, una Liga y una Copa. Sólo se ha escapado la Champions.

Joan Laporta y Hansi Flick, en la renovación del contrato del entrenador. / FC BARCELONA / SPO

Buen trabajo

No mencionó Flick los resultados, sino la forma de trabajar. "No hemos invertido mucho dinero, pero hemos tomado decisiones adecuadas con los jugadores que han venido y estamos dando oportunidades a los jóvenes para jugar, mejorar y crecer en muy buenas circunstancias. Hay muchas cosas que se han hecho bien y ha sido importante para la estabilidad del club", alegó, en un parlamento que pudiera catalogarse de electoralista. "Ya veremos qué pasa. Los socios elegirán el futuro del club y espero que vayamos en la buena dirección", añadió.

Noticias relacionadas

Flick ha asegurado que conocía el particular proceso electoral del Barça, con la recogida previa de firmas para que los aspirantes a la presidencia se conviertan en candidatos. También conoce a "uno o dos" de los optantes, que son tres: Víctor Font, Xavier Vilajoana y Marc Ciria. "Me focalizo en mi trabajo, y cuando llegue el momento me informaré, me informará y decidiré a quién voto", dijo, convencido de que las elecciones, a media temporada, no afectarán a la marcha del equipo.