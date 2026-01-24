El Espanyol sufre otro atraco en Mestalla y cae en el último suspiro: "Es increíble, siempre que venimos aquí nos pasa lo mismo"

No suele tener felices experiencias el Espanyol en Mestalla. En mayo de 2023 sufrió un arbitraje vergonzoso de Gil Manzano que consumó su descenso a Segunda en una jornada que jamás se olvidará. Este sábado, en un contexto ya enturbiado por la derrota sufrida en Cornellà ante el Girona tras dos penaltis rigurosos, el cuadro perico sufrió otro tortazo (3-2). Fue capaz de neutralizar dos veces la ventaja levantina, pero acabó llevándose un revolcón en el tiempo añadido por un penalti polémico de Rubén sobre Beltrán transformado por Ramazzani.

Fue un castigo muy duro para el conjunto catalán, que suma cuatro jornadas sin vencer y un punto de 12 posibles en 2026, una trayectoria que no ensucia su notable temporada. El equipo blanquiazul perderá la quinta plaza si el Betis o el Celta saldan con victorias sus duelos de este domingo, pero tendrá el próximo viernes una magnífica oportunidad en casa contra el Alavés para alzar de nuevo el vuelo.

Golpe al cuarto de hora

Apostó Manolo por tres cambios en el once, uno cantado con la entrada de Rubén por el sancionado Omar. Más sello de autor tenían los otros dos, con la ubicación de Terrats en lugar de Expósito y Jofre como extremo derecho desbancando a Dolan. Empezó bien el bloque catalán, pero pronto se vio superado en la medular por un rival más intenso.

Un buen pase de Romero a Roberto que no culminó por poco el punta fue la primera acción reseñable de los pericos, castigados al cuarto de hora por el tanto de Hugo Duro tras una gran asistencia de Beltrán. El ariete se coló entre los centrales blanquiazules y definió de maravilla tras driblar a Dmitrovic, que este sábado cumplía 34 años.

Terrats y Urko

El gol dejó herido al Espanyol, que echaba de menos la clarividencia de Expósito. No le gustaba nada el panorama a Manolo, que puso a cinco jugadores a calentar a la media hora de encuentro. Kike García y Expósito fueron los primeros elegidos a los cinco minutos de la segunda mitad en busca de mayor mordiente y verticalidad.

Volvía el técnico a la fórmula del doble punta, ya con el mejor ejecutor a balón parado del cuadro perico sobre el césped. Tocaba apretar y pronto encontró el premio el Espanyol con una jugada de Jofre rematada por Kike García. Dimitrievski evitó el gol, pero Terrats fusiló en el rechace. Disfrutaba de su mejor momento el cuadro perico, pero Cömert volvió a adelantar al cuadro local en otro despiste defensivo. Apenas cinco minutos duraron las tablas.

"No voy a hablar más de los árbitros, hay una tele, hay mil repeticiones. Cuanto más digamos más nos perjudica. Lo ha visto todo el mundo" Manolo González — Entrenador del Espanyol

Decisión increíble

No se rindió nunca el Espanyol y volvió a equilibrar las cosas con una carambola tras un tiro de Urko que tocó en Pepelu y Copete antes de acabar en la red. El empate era el resultado más justo, pero Hernández Hernández se sacó de la manga un penalti increíble que tampoco corrigió el VAR. Ramazzani no falló y amargó a un Espanyol sin suerte.

"Es increíble, siempre que venimos aquí pasa lo mismo. Nos vamos muy cabreados", resumió Expósito. "No voy a hablar más de los árbitros, hay una tele, hay mil repeticiones. Cuanto más digamos más nos perjudica. Lo ha visto todo el mundo. No tiene sentido nada. Intentaré enfriarme y estar tranquilo", concluyó Manolo.