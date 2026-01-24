Espanya debuta amb victòria (1-4)
Futbol Sala
El combinat de Jesús Velasco es va imposar ahir a Ljubljana, Eslovènia, en el seu debut al Campionat d’Europa de futbol sala (1-4). Antonio, als 25 segons, Mellado, Raya i Gordillo van marcar els gols d’Espanya, que va sentenciar el duel en la primera meitat. Els següents rivals de la selecció a la fase de grups seran Bielorússia (dilluns 26) i Bèlgica (dijous 29).
Eurolliga
L’equip de Xavi Pascual va superar ahir l’Asvel Villeurbanne amb una exhibició de Kevin Punter (91-98). L’escorta de Nova York va firmar 31 punts i 34 de valoració en Lió. Shengelia també va destacar, amb 22 punts en 22 minuts, en la victòria del Barça, que aspira a entrar directament als play-offs de l’Eurolliga. L’exblaugrana Heurtel només va aportar 7 punts amb l’Asvel.
Tenis
L’astre murcià ja està en la quarta ronda del primer ‘major’ de l’any, l’únic que li falta en el seu palmarès. Alcaraz va batre el francès Corentin Moutet (6-2, 6-4 i 6-1). El número u va tornar a igualar Bjorn Börg, aquesta vegada sent el tennista amb més victòries en el seu centenari de partits en Grand Slam (87-13). Alcaraz buscarà demà el pas als quarts amb Tommy Paul.
NWSL
La filla de Dennis Rodman llegenda de l’NBA, cobrarà més de dos milions de dòlars (1,7 milions d’euros) per cadascuna de les tres temporades que seguirà al Washington Spirit. Amb aquest contracte, confirmat pel seu agent a ESPN, es converteix en la futbolista més ben pagada del món, superant Aitana Bonmatí, que liderava el rànquing fins ara.
