El Barça vuelve al Camp Nou tras completar una travesía de ocho partidos en seis semanas lejos de casa

La convocatoria de las elecciones para el 15 de marzo ha virado la atención hacia los despachos del FC Barcelona, pero no hay que olvidarse de lo más importante: el fútbol. Tras vencer al Slavia de Praga el miércoles por la noche (2-4), el Barça por fin vuelve a jugar en el Camp Nou tras ocho partidos consecutivos fuera de casa en hasta cuatro competiciones distintas por un total de seis semanas. El conjunto de Hansi Flick no disputa un encuentro como local desde el triunfo por 2-0 frente al Osasuna del 13 de diciembre. Este domingo recibe al Oviedo (16.15h), todavía como líder, pero con el Madrid a un solo punto tras perder en Anoeta la semana pasada (2-1). Los de Arbeloa hicieron los deberes contra el Levante (2-0) y este sábado (21h) se la juegan en Villarreal, hogar del tercer clasificado.

Doblete y portería a cero

En su larga travesía lejos de la ciudad condal, el Barça solo ha perdido uno de sus últimos ocho partidos, el que disputaron contra la Real Sociedad. Antes de esa derrota, habían cosechado 11 victorias consecutivas, igualando los registros del equipo de Pep Guardiola (2008) y Luis Enrique (2015). El viaje empezó el 16 de diciembre en Guadalajara para disputar la tercera ronda de Copa del Rey, que se saldó en la segunda parte gracias a goles de Andreas Christensen y Marcus Rashford (0-2). Cinco días más tarde tocaba visitar al Villarreal, ese partido que durante unos días parecía que se iba a jugar en Miami, pero que finalmente terminó ganando el Barça en Castellón con goles de Raphinha y Lamine Yamal (0-2). El mismo resultado se volvió a repetir por tercera vez consecutiva en el último compromiso previo a la Supercopa de España: el derbi de Barcelona, que decidió Dani Olmo con un golazo en el 86' antes que Lewandowski sentenciara en el 90' para desilusión del Espanyol (0-2).

Dani Olmo celebra su gol frente al RCD Espanyol junto a Pedri. / Andreu Dalmau / EFE

Supercopa

El Barça no tuvo problema alguno en la semifinal de la Supercopa de España disputada en Yeda, Arabia Saudí. Ferran Torres abrió la lata en el 22' para descorchar un festival de goles del que solo disfrutó un equipo. Fermín, Bardghji y Raphinha completaron la goleada frente al Athletic Club de Bilbao, que en apenas media hora vio como le endosaban cinco tantos con Lamine en el banquillo (5-0). La final volvió a ser un Clásico, al igual que en los tres años anteriores. En 2023, el Barça se impuso a su máximo rival por 3-1 con recital de Gavi incluido. En 2024 llegó la revancha madridista, en la que Vinicius marcó un hat-trick (4-1). En 2025 se dio otra goleada, pero esta vez a favor de los catalanes con doblete de Raphinha (5-2). En 2026, el Barça supo defender el trono en el desierto para conquistar su decimosexto título gracias a otro doblete del extremo brasileño (3-2).

Raphinha celebra tras marcar el 1-0 durante la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid. / Kai Försterling / EFE

Tropezón

En su regreso a la península, a los de Flick les esperaba un duelo de líderes con el Racing de Santander, primer clasificado de la Hypermotion, con un billete para los cuartos de Copa del Rey en disputa. Al igual que en Guadalajara, el encuentro se fue 0-0 al descanso, pero en la segunda mitad apareció Ferran Torres para encaminar a su equipo hacia la victoria. El Barça hizo pocas rotaciones, pues Lamine jugó hasta el último minuto y lo aprovechó para finiquitar el encuentro a puerta vacía en el descuento (0-2). Perfectamente pudo haberse ido a la prórroga ese partido, y la suerte pareció abandonar al Barça en su siguiente visita, estrellando el balón cinco veces a la madera en Donosti para romper la racha de victorias y perder la ventaja de cuatro puntos en liga. Rashford empató en el 70' como revulsivo, pero en cuestión de segundos la Real Sociedad ya volvía a estar por delante mediante Gonçalo Guedes. Carlos Soler se fue expulsado a pocos minutos del final, pero el cansancio de los desplazamientos le pasó factura al Barça y no logró empatar (1-2).

Robert Lewandowski durante el partido contra la Real Sociedad. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Último empujón

Un Barça ya en reserva se plantó en el infierno de hielo de Praga para el penúltimo desafío de la fase liguera de la Champions League. Obligados a ganar para seguir aspirando a una plaza entre los ocho mejor clasificados, se encomendaron a sus dos mediapuntas en un partido caótico entre las bajas temperaturas. Fermín remontó el tanto inicial del Slavia por su cuenta, con dos trallazos típicos del andaluz que a los dos minutos quedaron anulados por un gol en propia puerta de Lewandowksi, otra vez a la salida de un córner. La segunda parte no fue plácida, pero el Barça ya no sufrió desde el balón parado y Dani Olmo sacó la varita para colocar el esférico en la escuadra. El delantero polaco remedió su error con el cuarto y definitivo gol del choque (2-4).

Fermín López celebra su segundo gol frente al Slavia de Praga con Hansi Flick. / MARTIN DIVISEK / EFE

Duelo de polos opuestos

Tras más de seis semanas sin pisar el césped del Camp Nou y un balance de 7 victorias y 1 derrota en sus últimos ocho partidos, el Barça recibe este domingo al Oviedo (16.15h). El cuadro asturiano es el colista de la liga, y no gana un partido desde el 30 de septiembre, cuando asaltó Mestalla tras sobreponerse a un tanto inicial de Arnaut Danjuma y terminar el partido en inferioridad numérica. El conjunto de Flick ha ganado 12 de sus últimos 13 partidos. La última vez que se marchó derrotado de un terreno de juego fue en Stamford Bridge, cuando perdió 3-0 frente al Chelsea el 25 de noviembre y Araujo fue expulsado antes de la media parte. Fruto de esa tarjeta roja, que supuso el enésimo tropezón del uruguayo en Europa, el central se largó de retiro espiritual a Israel. Desde entonces, el equipo parece haber encontrado su mejor versión de cara al tramo más importante de la temporada.

La entrada de Ronald Araujo a Marc Cucurella que provocó la segunda amarilla. / NEIL HALL / EFE

Rachas históricas

La última vez que el Barça disputó ocho partidos seguidos fuera de casa fue en 2021, algo que nunca antes había ocurrido en la historia del club azulgrana. Una racha que también incluyó el desplazamiento a Arabia Saudita para la Supercopa de España y se saldó con un balance de 6 victorias, 1 empate y 1 derrota: Huesca (Liga, 0-1), Athletic Club (Liga, 2-3), Granada (Liga, 0-4), Real Sociedad (Supercopa, 1-1), Athletic Club (Supercopa, 3-2), Cornellà (Copa, 0-2), Elche (Liga, 0-2) y Rayo (Copa, 1-2). Ese periodo fue todavía mas apretado que el de esta temporada, pues se produjo en apenas 24 días, entre el 3 y el 27 de enero. Ahora el Barça vuelve a casa tras 42 días en los que ha recuperado el liderato, depende de si mismo para clasificar a octavos de Champions, ya está en cuartos de Copa y ostenta otra Supercopa en las vitrinas.