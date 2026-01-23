Víctor Font abre el fuego electoral: "Es un plebiscito entre Laporta o el Barça"

Víctor Font ha sido el primero en abrir fuego. Ni 24 horas después de que Joan Laporta y su junta directiva convocara a los socios a las urnas el 15 de marzo, el empresario de Granollers citó a los medios de comunicación para plantar cara cuanto antes. La corriente de opinión mayoritaria dice que el actual presidente cuenta con todas las papeletas para renovar la confianza de la masa social. Font salió para combatir esa idea desde el minuto 1 de la precampaña electoral. Y lo hizo retratando un panorama desalentador de la situación económica, social y moral de la institución barcelonista, a la que conviene proteger lo antes posible. “Esto es un plebiscito entre Laporta o el Barça”, aseveró en varias ocasiones para intentar grabar el mensaje.

Font calificó las elecciones que vienen de “súper importantes, quizá las más importantes de la historia”. Por ello lamentó que la fecha elegida no garantice que sea en un día de partido. Dependerá de si el Barça avanza o no en la Champions. Pero no se recreó en ello. Priorizó el relato de salvaguardar el modelo de club frente a una gestión que considera "caduca" que ha dejado la entidad en una situación "preocupante".

“No son elecciones para elegir entre un candidato u otro, son elecciones en las que hemos de elegir entre este modelo personalista, presidencialista, propio de los clubs de los años 80 del siglo pasado, que expulsa talento y leyendas, frente a otro que atrae profesionales de nivel, que planifica, que tiene rigor, que es transparente. Un club tan grande no debe depender de una sola persona”, dijo.

Hay partido

El aspirante al sillón presidencial exteriorizó su convencimiento de que hay partido, que ni mucho menos Laporta tiene las elecciones ganadas, de que hay mucho por jugar, aunque el primer equipo de fútbol vaya sobre ruedas. “Sin ninguna duda. Hay miles de socios que creen que el Barça debe ser diferente. Y en este plebiscito entre Laporta y Barça, queremos que el club sea de su gente, que haya una estructura profesional, que no dependamos de la improvisación, que la situación económica se revierta de una vez, que podamos devolver la deuda… Llevamos propuestas ilusionantes. Empezamos el partido 0-0 y veremos cómo va”.

Victor Font junto a Jaume Guardiola en la rueda de prensa convocada al día siguiente del anuncio de la fecha de las elecciones a la presidencia del Barça. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Expuso argumentos para convencer a la opinión pública de que la competición electoral no está tan decantada como se cree. “Nunca se han dado unas elecciones en que la situación económica fuera tan crítica, quizá las últimas, pero seguimos ahí de mal. Y en ninguna otra antes el socio se ha sentido tan lejos de la realidad del club. Estamos convencidos de que se verá el primer caso de que un presidente que quiere repetir y pierde las elecciones. Hace falta que el socio se movilice”.

Más allá de las palabras, Font aludió a que la última fotografía demoscópica real es de 2021, con las elecciones para elegir al sucesor de Josep Maria Bartomeu, “el 52% de los socios creyeron en el carisma de Laporta, la nostalgia de lo que había hecho y le dieron el voto. Pero ya el 46% creyeron que el modelo del siglo pasado ya no tocaba. Ahora después de estos años muchos socios han abierto los ojos y se dan cuenta que hace falta un cambio”. Desdeñó la fuerza del carisma de Laporta. “El carisma se lo regalamos. A veces nos hace gracia pero en otras nos produce vergüenza. Pero solo con carisma no se va a ninguna parte”, dijo.

Victor Font, durante la rueda de prensa de esta mañana. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Expuso la idea de “un proyecto deportivo ilusionante”, con leyendas que volverán al club, y avanzó que lo primero que hará si es elegido presidente "será llamar a Leo Messi. Prioridad absoluta rehacer puentes con leyendas del club, pero con Messi en particular. Le explicaremos el plan que hay”. Para el aspirante, “dejar escapar a Messi es de lo peor que ha pasado en este mandato”. Y aseguró que en caso de ganar cuenta con Hansi Flick. “Sin lugar a dudas. Lo que ha conseguido con la plantilla nos ha ilusionado. Estará contento cuando vea la estructura que tenemos montada y que tendrá mejor apoyo del que tiene ahora”.

Durante más de una hora desgranó, junto a Jaume Guardiola, expresidente de la Comisión Económica del FC Barcelona, cinco años de una gobernanza laportista, a su juicio, decepcionante, marcada por la improvisación, el amiguismo, la opacidad, la deficiente gestión económica, el alejamiento de las leyendas y también habló de corrupción, citando el caso de ISL y a Darren Dein por su supuesta intermediación con Nike. “¿Qué operaciones podríamos haber hecho para reforzar el equipo con esos 50 millones?”, preguntó retóricamente.

"Brutal y terrible decepción"

Guardiola recordó su paso por la comisión económica con Laporta y, conociendo de primera mano su forma de gobernar, lo calificó de “brutal y terrible decepción”. Lo hizo después de recordar los 230 millones de pérdidas ordinarias en sus cinco años de mandato, con 800 millones obtenidos en palancas. “Son pérdidas de más de mil millones en la gestión. Y unos fondos negativos de 135 millones. Este es el resumen de este mandato”.

Font ya ha abierto el fuego. Los siguientes serán Xavier Vilajoana y Marc Círia, los otros dos aspirantes a combatir el modelo Laporta.