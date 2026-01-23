Punter y Shengelia impulsan al Barça ante un colista peleón

Liderado en ataque por los 31 puntos del escolta Kevin Punter y los 22 ala-pívot Tornike Shengelia, el Barça reaccionó a tiempo en la pista del colista de la Euroliga, el Asvel Villeurbanne francés, al que derrotó este viernes (91-98) gracias a su mejoría en el rebote y la defensa en la segunda mitad.

Inmerso en la igualada pugna por los seis primeros puestos de la clasificación, no podía fallar el equipo de Xavi Pascual contra un rival teóricamente inferior, pero que en la primera mitad explotó las lagunas del conjunto catalán (49-47) y presentó batalla hasta mediados del tercer cuarto.

Watson, una pesadilla

Impulsado por el base Glynn Watson, autor de 23 puntos (17 en la primera mitad), y con la destacada aportación del colombiano Braian Angola, que debutó en la Euroliga por la puerta grande a los 31 años con 16 puntos, 5 asistencias y 27 créditos de valoración, el Asvel claudicó cuando el Barça, letal en el triple (12-19), subió el listón físico y protegió la pintura.

En el igualado tanteo inicial, el equipo catalán fluyó en ataque y sumó de forma coral, aunque en defensa sufrió para contener a Watson, autor de 10 puntos en el primer cuarto (12-12, min.5), una dinámica que se prolongó con la salida a pista de las segundas unidades, con 5 puntos rápido de Angola al cierre del asalto inaugural (26-22).

Dos abajo al descanso

Replicó el Barça con canastas de Vesely, Parra, Satoransky, Norris y Laprovittola, pero sus problemas defensivos mantenían el partido en un puño (37-37, min.15), con los triples de Eboua, la energía de Ajinca y la capacidad de Watson para anotar desde cualquier ángulo como armas del cuadro galo en un intercambio de golpes constante.

El toma y daca se prolongó hasta el intermedio (49-47), con Watson al frente de los locales (17 puntos) y Punter como faro barcelonista en ataque (11), aunque los de Pascual concedieron demasiado en el rebote y la defensa, como ejemplificó el mate final de Massa sobre la bocina.

Trató el cuadro catalán de subir el listón físico tras el receso, con dos tapones seguidos como carta de presentación, y Shengelia anotando con continuidad en el poste bajo, pero el Asvel no daba su brazo a torcer, y mantenía el acierto y la confianza (57-60, min.25).

Triples claves

Más sólido en la defensa y el rebote, el Barça abrió una rendija en el luminoso con cuatro fogonazos de Punter (60-68), y prolongó su buen momento con triples de Laprovittola y Satoransky, aunque entre Angola y el corpulento Vautier apretaron el marcador al término del tercer cuarto (70-74).

Pese a la resistencia local, el equipo catalán sentenció el duelo gracias a una mejoría defensiva que bloqueó al Asvel y compartió el balón en ataque hasta encontrar canastas fáciles de Punter, Shengelia y Vesely, que asestó el golpe definitivo (79-90, min.37), y, pese a las pérdidas finales, los azulgranas amarraron un triunfo (91-98) que los mantiene en los puestos de 'play-off'.

Ficha técnica:

91. Asvel Villeurbanne (26+23+21+21): Watson (23), Jackson (2), Lighty (-), Eboua (11), Seljaas (7) -equipo inicial-, Angola (16), Heurtel (7), Ndiaye (4), Vautier (9), Ajinca (9), Massa (3) y Traoré (-).

98. Barça (22+25+27+24): Punter (31), Satoransky (11), Cale (2), Shengelia (22), Hernangómez (3) -equipo inicial-, Vesely (6), Brizuela (-), Norris (8), Laprovittola (10), Parra (5), Marcos (-) y Fall (-).