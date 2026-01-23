Manolo tira de ironía para valorar el bache del Espanyol: "Le he dicho a los jugadores que por favor ganen, que si no me echan"

Ni siquiera la mala racha de las últimas citas, con tres jornadas sin ganar y un punto sumado de 9 posibles, ha bajado al Espanyol de la zona europea de la Liga. El equipo perico sigue instalado en una quinta plaza que premia su excelente temporada, pero necesita recuperar el buen rumbo para cortar la lista de tropiezos y seguir pensando en objetivos más allá de una permanencia que ya se da por hecha en enero.

Empezó el año el Espanyol con la derrota en casa ante el Barça, siguió con el empate en la visita al Levante y lo acabó de estropear con un nuevo fiasco en Cornellà contra el Girona, un rival siempre incómodo para los pericos. Esta última derrota llegó acompañada, además, de los lamentos por un arbitraje controvertido que llevará a los vicepresidentes Mao Ye y Antonio Dávila a una reunión con el Comité Técnico de Árbitros el próximo martes en Madrid.

Mensaje al club

"Hay que analizar los partidos desde el rendimiento. Sabemos que nos ha lastrado que de cara a portería no hemos estado bien. Después, es cierto que hemos encajado aunque nos han llegado poco. Si el equipo hubiese dado pena sería preocupante no ganar, pero no es el caso, no han sido partidos catastróficos", reflexionó este viernes Manolo González, el técnico de un equipo que no vence desde el 22 de diciembre del año pasado, cuando se impuso en San Mamés (1-2).

Manolo lanzó un mensaje al club aprovechando esa quinta plaza que sigue siendo muy ilusionante. "La plantilla está rindiendo a un nivel muy bueno desde hace tiempo. Necesitamos que el club se ponga a ese nivel. Todo el club. La ambición tiene que ser de todos, no de Manolo, Cabrera o Expósito. Si queremos crecer como club hay que dar pasos adelante", dijo el míster gallego.

"Barra libre"

El preparador tiró de ironía al valorar el bache actual. "He dicho a los jugadores que por favor ganen, que si no me echan. El momento del Espanyol es tremendo, muy malo. Me veo fuera… Hay que tener calma, paciencia, analizar lo que hemos hecho mal y seguir", agregó Manolo, también molesto por la cantidad de partidos que juegan en viernes y lunes. "No entiendo cómo se hacen los calendarios. Con el Espanyol hay barra libre para que juegue cuando le salga de las narices a la gente".

Los jugadores del Espanyol, este viernes en el entrenamiento en el RCDE Stadium. / RCDE

En ese contexto marcado por la polémica arbitral se presenta la visita al Valencia, aún bajo el recuerdo del atraco a mano armada sufrido en mayo de 2023 con el descenso como consecuencia directa. El lesionado Puado y el sancionado Omar El Hilali serán las principales bajas del Espanyol. Corberán no podrá contar con Tárrega, con un problema muscular, y Gayá, que vio la quinta amarilla en el triunfo en Getafe.