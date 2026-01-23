España debuta con autoridad en el Europeo y firma un triunfo convincente ante Eslovenia (1-4)

España arrancó el Europeo con una exhibición de madurez y contundencia en un pabellón entregado, dominando a Eslovenia desde el primer minuto con un juego preciso, sólido y ambicioso que dejó claro el mensaje: la Roja ha llegado para pelear por el título.

El Europeo no podía arrancar con un escenario más imponente: el pabellón de Ljubliana, completamente abarrotado, vibraba desde el calentamiento. Un ambiente eléctrico, de los que anuncian grandes noches, acompañó a una selección española que salió a la pista con las ideas clarísimas.

Una primera parte impecable

Desde el primer segundo, España impuso un orden impecable. El equipo de Jesús Velasco manejó el ritmo con una madurez sobresaliente, circulando el balón con paciencia, sin precipitarse y sin conceder prácticamente ninguna pérdida. Ambas rotaciones respondieron con una actitud excelente, manteniendo la intensidad y la precisión en cada acción. El ataque español fue un ejercicio de control y claridad con posesiones largas, decisiones correctas y una eficacia notable de cara a portería.

Mientras tanto, Eslovenia apenas encontraba vías para progresar. Sus ideas eran escasas y sus llegadas, aisladas.

El primero, a los 25 segundos

El partido no pudo empezar mejor. En la primera jugada, un córner a favor botado por Adolfo terminó en una acción espectacular: Antonio, lanzándose al suelo, conectó una volea impecable para abrir el marcador cuando apenas habían transcurrido 25 segundos.

A partir de ahí, España siguió creciendo. El segundo gol, un zurdazo impecable de Mellado a la escuadra, y el tercero, obra de Raya con un disparo lejano dirigido al segundo palo que sorprendió a Berzelak, ampliaron la ventaja con autoridad.

Uno de los nombres propios del primer tiempo fue David Novoa. Inicialmente descartado para la convocatoria, su entrada tras la lesión de Dani Zurdo parecía circunstancial, pero el jugador respondió con personalidad. Su asistencia a Gordillo en el cuarto gol español fue una declaración de confianza y un mensaje directo a Velasco: está preparado para competir al máximo nivel.

La única ocasión clara de Eslovenia llegó en una falta al borde del área que Dídac Plana detuvo con mucha seguridad.

Una segunda parte más igualada

La reanudación mantuvo el mismo guion: España siguió mostrando ideas claras, buena circulación y ocasiones bien construidas.

Sin embargo, en el minuto 27 llegó el primer error del partido para la selección nacional. Una pérdida a escasos metros de la portería permitió a Fideršek recortar distancias y poner el 1-4. El tanto dio algo de vida a Eslovenia, que aumentó la intensidad y generó más peligro que en toda la primera mitad, aunque la defensa española continuó mostrándose muy sólida.

Con el tiempo en contra y sin lograr acercarse más en el marcador, Eslovenia apostó por el portero-jugador a falta de dos minutos y medio. Pese a sus intentos con el juego de cinco, España no se descompuso y mantuvo el control defensivo hasta el final, evitando cualquier susto.

La segunda parte fue algo más equilibrada y sirvió como recordatorio para la Roja: no hay margen para la relajación en un Europeo. Aun así, el conjunto de Velasco firmó un partidazo, combinando solidez, ambición y un nivel competitivo que deja claro su objetivo: volver a traer el Europeo a España.

Ficha técnica

1 - ESLOVENIA: Berzelak; Čop, Osredkar, Hozjan, Janež -equipo inicial- Peček (ps), Turk, Đurić, Suban, Knežević, Bukovec, L. Trdin, Čeh, Fideršek

4 - ESPAÑA: Dídac Plana; Cecilio, Antonio Pérez, Adolfo, Rivillos -equipo inicial- Chemi (ps), Ricardo Mayor, Adrián Rivera, Raya, Pablo Ramírez, Cortés, Mellado, Gordillo, Novoa

Noticias relacionadas

GOLES: 0-1 Antonio Pérez (1’), 0-2 Mellado (6’), 0-3 Raya (15’), 0-4 Gordillo (17’), 1-4 Fideršek (27’).