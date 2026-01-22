El Xabi Alonso del rugby también 'deja' los All Blacks

Scott Robertson, el hombre llamado a resucitar la excelencia en los All Blacks, la selección neozelandesa de rugby, ha sido despedido por la NZR después de una etapa llena de dudas en la que el equipo nunca llegó a cumplir las expectativas depositadas en el entrenador. 'Razor', que llegaba de guiar a los Crusaders a encadenar cinco títulos consecutivos del Súper Rugby, parecía el hombre perfecto para reactivar la cultura del mejor equipo de la historia del deporte. Pero su contrato de cuatro años ha sido cortado cuando apenas ha superado el ecuador del mismo.

Similitudes con Xabi Alonso

Robertson ha vivido un proceso parecido al de Xabi Alonso en el Real Madrid. Su balance ha sido notable, como el del tolosarra en la Casa Blanca. De los 27 partidos que ha dirigido, 20 terminaron en victorias, un 74%, lo que estadísticamente mejora respecto al 69,6% de su predecesor, Ian Foster. Sin embargo, han pesado más algunas derrotas en esta etapa, como el doloroso (43-10) sufrido en Wellington ante Sudáfrica, la más abultada en los 120 años de historia de los All Blacks. A los que se suman otras significativas como la primera derrota en Argentina.

El técnico, además, ha tenido un enfrentamiento con una de las estrellas del equipo. El presidente de New Zealand Rugby, David Kirk, intentó desmentir las informaciones que afirman que el mejor jugador de los All Blacks, Ardie Savea, había amenazado con abandonar el equipo si Robertson se quedaba. La rapidez de la decisión del presidente con el despido del entrenador sugiere que el malestar de los jugadores ha sido un factor clave para la marcha del entrenador. 'Razor' llegaba para reactivar a unos All Blacks que habían caído a ser calificados como "los peores de la historia", cuando en realidad llegaba de perder la última final del Mundial por solo un punto con Foster en el banquillo. Robertson, tipo afable y divertido al que le encanta surfear y se hizo famoso por bailar breakdance en las celebraciones de los títulos de los Crusaders, no ha sabido dotar a la selección de esa consistencia que tenía la franquicia que dirigió durante seis temporadas.

Pérdida de la excelencia

El nivel del rugby neozelandés en la década entre 2005 y 2015 rozaba la excelencia. Los All Blacks ganaron dos Copas del Mundo y las Black Ferns tres, la selección sub-20 masculina conquistó cinco títulos mundiales, su equipo de rugby de 7 de chicos ganó las Series Mundiales siete veces y el femenino, tres. Los All Blacks acumulaban un porcentaje de victorias del 87% en sus partidos. Desde 2016, un año después de que los All Blacks enlazasen el doblete en los Mundiales, se ha producdo la caída. Desde entonces solo las Black Ferns han mantenido el nivel, ganando la Copa del Mundo en 2017 y 2022. Los chicos no han vuelto a ganar, el sub-20 solo ha ganado un Mundial más de su categoría y la selección de 7 siete conquistó solo dos veces más las Series Mundiales.

Esta perdida de la excelencia ha generado una deriva en el seno de la federación kiwi que ha provocado que en los últimos cinco años cuatro entrenadores asistentes hayan sido despedidos o hayan renunciado a mitad de contrato, mientras Scott Robertson se ha convertido en el primer seleccionador despedido sin cumplir los cuatro años firmados. Desde la salida de Steve Hansen ha habido demasiado movimiento en la parcela deportiva de la NZR: Wayne Smith, Ian Foster, John Plumtree, Brad Mooar, Jason Ryan, Joe Schmidt, Scott Robertson... Tampoco parece haber ayudado el informe Aratipu, con el que los neozelandeses justificaron su decisión de aislar a los sudafricanos, quienes se han venido a jugar a Europa y están logrando una mejora de resultados y competitividad notable. Y la salida del CEO Mark Robinson, al que muchos culpaban de esta involución, no ha sido cubierta con la llegada de otro ejecutivo, heredando el cargo como interino un Steve Lancaster que no termina de tomar decisiones estructurales.

Ahora suenan muchos nombres para suceder a Robertson en el banquillo de los All Blacks: Jamie Joseph y Dave Rennie. Joe Schmidt, Vern Cotter, Chris Boyd, Warren Gatland, Wayne Smith, Pat Lam... Pero la pregunta determinante es si David Kirk, el hombre que levantó el primer trofeo de campeón del mundo en 1987, tiene un plan a medio o largo plazo, o si el futuro del próximo seleccionador llega hasta el hipotético cruce de los All Blacks con los Springboks en los cuartos de final del Mundial de Australia en 2027.