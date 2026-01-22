Ter Stegen espera jugar el lunes con el Girona ante el Getafe: "Me ha encantado Míchel por la pasión que tiene, se enrolló hablando conmigo"

"Es mi objetivo y la decisión es del míster". Marc-André ter Stegen espera debutar con el Girona en la próxima jornada, frente al Getafe el lunes en Montilivi. Tiene tiempo de sobra para adquirir las instrucciones básicas que rigen al equipo, algunas muy distintas de las que gestionaba cuando defendía la portería del Barça. Tiene tres entrenamientos por delante, aunque ya ha trabajado dos veces con sus nuevos compañeros antes de la presentación oficial que se efectuaba este jueves.

Una presentación que el presidente del Girona, Delfí Geli, y el secretario técnico, Quique Cárcel, han calificado de "auténtico lujo" para un equipo que ha superado los peores momentos cuando braceaba en las aguas del descenso. El sufrimiento no ha terminado, aunque las tres victorias en los últimos cuatro encuentros han reducido la angustia que planeaba en Montilivi y que sobrevolaba en las primeras conversaciones entre Míchel Sánchez y Ter Stegen.

Ter Stegen habla con Míchel después de un entrenamiento con el Girona. / Girona FC / DDG

Solución para todos

"La incorporación de Marc representa el espíritu de querer crecer como club, ser mejores y mantenernos en la élite del fútbol nacional", dijo Geli poco antes de que Cárcel agradeciera las facilidades del Barça y del meta alemán para alcanzar un acuerdo. Ha requerido varias semanas de conversaciones que limaran las diferencias económicas pese a que "la solución era buena para todos", según Ter Stegen. El Girona adquiría un refuerzo de garantías para su portería con la irregular campaña de Paulo Gazzaniga, el Barça se desprendía del meta alemán, como deseaba, y Ter Stegen atisba la titularidad que ansiaba para ser titular con Alemania en el Mundial.

“Cuando hablaba con Míchel me gustaba muchísimo lo que escuchaba", reconoció Ter Stegen, desvelando que la operación ha madurado en el tiempo. "Me ha encantado Míchel por la pasión que tiene, se enrolló hablando conmigo", bromeó el excapitán del Barça, que después de hablar en la sala de prensa se dirigió a los aficionados que le esperaban en la tribuna.

Ter Stegen, en el campo de entrenamiento del Girona. / Girona FC / DDG

"Dura despedida"

Ter Stegen confesó que se ha sacado "las piedras de la mochila" que sentía al dejar el Barça. Son 12 años en el Camp Nou (desde 2014) que se interrumpen durante un semestre y que se reanudarán la próxima temporada.

"La despedida ha sido muy dura, todavía me cuesta hablar de ello. Es un vestuario espectacular. Disfrutaba muchísimo con mis compañeros, el staff e incluso con las personas que no están en el vestuario y aportan muchísimo al club", comentó.

Ahora anda conociendo otras -"aún me cuesta con los nombres", bromeó- y les agradece el "recibimiento espectacular" que le han tributado. Entre ellos, los porteros, los competidores por situarse bajo los palos en cada jornada, y los veteranos. "Stuani me envió rápidamente el catálogo de las multas, gracias Stuani”, dijo con una sonrisa.

Ter Stegen aseguró que la relación con Joan Garcia y Wojciech Szczesny era "muy buena, muy sana, aunque vosotros queríais lo contrario", reprochaba a los periodistas de Girona, a quienes no había visto en su vida. "Ellos -aludió a Hansi Flick y sus colaboradores- optaron por Joan, que está haciendo un gran trabajo y lo respeto al máximo", explicaba , sin negar que él aspiraba a ser el meta titular del Barça. Como lo había sido siempre a partir de su segunda temporada en el club azulgrana.

Hansi Flick y Ter Stegen, en una conversación en Sant Joan Despí en la pasada campaña. / Javier Borrego / AFP7

De los títulos al descenso

Recalar en el Girona representa para Ter Stegen volver momentáneamente a los inicios. A su época de meritorio en el Borussia Moenchengladbach, donde debutó y se consolidó antes de ser fichado por el Barça en 2014 por 12 millones de euros. "Teníamos una situación mucho más grave que esta", rememoró de cuando luchaba por eludir el descenso en la Bundesliga.

Después de aspirar a ganar títulos con el Barça, afronta el mismo panorama. Pero no es tan distinto, observó: "La exigencia es la misma y el objetivo es el mismo: sacar los tres puntos de cada partido". Y a ello se aplicará en las filas del Girona. "Tenemos un equipo muy guai, muy sano, y me hace mucha ilusión verlos".