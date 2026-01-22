El Real Madrid y el Barcelona, reyes de los ingresos en la temporada 2024-2025

Madrid y Barça no son inmunes a bajones de rendimiento sobre el campo, ni a crisis institucionales o económicas. El Clásico tampoco es el de antes, pues ya no cuenta con las figuras de Messi y Cristiano que tantas miradas acaparaban alrededor del planeta. La relación entre ambos presidentes es ante todo empresarial. Sin embargo, ambos siguen siendo los mayores referentes del fútbol mundial, pues el Madrid ocupa el trono como el club que más dinero genera, mientras que el Barça se sigue recuperando y ya es su inmediato perseguidor.

Según recoge el informe 'Deloitte Football Money League' en su vigésima novena edición publicada este jueves, Madrid y Barça fueron los dos equipos con más ingresos a nivel mundial en la temporada 2024-2025. Las cifras publicadas no solo confirman el estatus de ambos como auténticos transatlánticos del ecosistema futbolístico global, sino que demuestra como los dos grandes rivales del futbol español se aprovechan de un océano de dinero en constante expansión.

Sumando los veinte clubes con más ingresos que aparecen en el informe, las ganancias ascienden a 12.400 millones de euros, lo que supone un aumento del 11 % respecto al curso anterior y la primera vez que se supera la barrera de los 12.000 millones.

Crecimiento constante

Después de convertirse en el primer club en superar los mil millones de euros en la temporada 2023/24, el Madrid ha seguido creciendo hasta alcanzar los 1.161 millones de euros para seguir liderando la tabla de la "Money League". Sus ingresos comerciales (594 millones) ascendieron un 23 % para compensar la pérdida del 6 % en los ingresos por partidos, logrando un aumento de 115,5 millones de euros respecto al informe previo.

Por su parte, el Barça sube desde la sexta posición hasta la segunda, entrando en el podio que no ocupaba desde la temporada 2019-2020. Su crecimiento hasta los 975 millones en ingreso se fundamenta en la venta de las licencias de asiento permanente, licencias de uso para asientos VIP del estadio Spotify Camp Nou.

Las gradas del Spotify Camp Nou en el partido entre FC Barcelona y Alavés. / Alberto Estevez / EFE

El Bayern de Múnich completa el podio con 861 millones de euros, escalando dos puestos respecto al año pasado gracias a un aumento en los ingresos por transmisión de su participación en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

Hasta 10 clubes que disputaron la competición el pasado verano entraron en el top 20 del informe de Deloitte. El Atlético de Madrid fue uno de ellos, y es el tercer equipo español que aparece en la tabla, concretamente en decimotercera posición. Los 454,5 millones de euros alcanzados suponen un 11 % de crecimiento respecto a los datos de la temporada anterior, si bien pierde una posición en la clasificación.

Internacional

Clubes como el París Saint-Germain (cuarto, único representante del fútbol francés), el Manchester City (sexto) o el Manchester United (octavo) experimentaron una caída en la clasificación. Por los problemas de retransmisión de su liga nacional, en el caso de los parisinos, y por su peor rendimiento deportivo, en el caso de los ingleses, según Deloitte.

Además, dos nuevos equipos ingresaron en el 'top 20': el Stuttgart alemán, en decimoctava posición, con 296,3 millones de euros en ingresos, y el Benfica portugués (primer club que entra en la clasificación que no pertenece a las cinco grandes ligas desde 2021), con 283,4 millones.

Pep Guardiola y Luis Enrique se saludan antes del FC Barcelona vs FC Bayern Muenchen de 2015. / QUIQUE GARCIA / AFP

Entre las tres fuentes de ingresos de los clubes profesionales, el informe destaca que los ingresos comerciales siguen siendo la principal vía para obtener dinero (43 % del total). No obstante, señala también que los ingresos por partidos fueron la fuente que más creció (16 % interanual, para el 19 % del total). El 38 % restante se obtiene de los ingresos por derechos de emisión, que también crecieron un 10 %.

Noticias relacionadas

Futbol femenino

En cuanto al fútbol femenino, el Arsenal encabeza la lista, con 25,6 millones de euros tras proclamarse campeón en la última edición de la Champions. El segundo escalón del podio es para el Chelsea (25,4 millones), y el Barça cae de la primera a la tercera posición, con 22 millones.