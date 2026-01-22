Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaRodaliesHuelga maquinistasTren CartagenaNominaciones OscarGroenlandiaCISElecciones Aragon 2026
instagramlinkedin

ACTUALIDAD AZULGRANA

Pedri estará un mes de baja tras la lesión muscular que se produjo en Praga

La defensa del Barça en Europa: un agujero sin solución

Pedri y Fermín durante el encuentro contra el Slavia de Praga.

Pedri y Fermín durante el encuentro contra el Slavia de Praga. / MARTIN DIVISEK / EFE

Albert Guasch

Albert Guasch

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Pedri estará un mes de baja. Es el tiempo que estará fuera de los terrenos de juego después de la lesión que se produjo ante el Slavia de Praga en partido de Champions.

El centrocampista se ha sometido a pruebas completas esta mañana y según el comunicado médico padece una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. En noviembre ya estuvo un mes de baja por una dolencia muscular en la otra pierna.

Se perderá entre 6 y 7 partidos si se cumplen los plazos: Barça-Oviedo, Barça-Copenhague, Elche-Barça, Albacete-Barça de Copa, Barça-Mallorca, Girona-Barça y podría reaparecer ante el Levante, el 22 febrero. Si el equipo de Flick necesita jugar el play-off de Champions también se lo perdería.

Durante la primera lesión, por la que se perdió cinco partidos, el Barça ganó tres encuentros, empató uno y perdió otro.

Noticias relacionadas y más

Flick deberá buscarle un sustituto para una pieza clave en el engranaje del centro del campo. Opciones tiene. Podría juntar a Olmo y Fermín o recurrir a Marc Bernal, Marc Casadó o devolver al mediocentro a Eric Garcia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL