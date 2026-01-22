Pedri estará un mes de baja tras la lesión muscular que se produjo en Praga

Pedri estará un mes de baja. Es el tiempo que estará fuera de los terrenos de juego después de la lesión que se produjo ante el Slavia de Praga en partido de Champions.

El centrocampista se ha sometido a pruebas completas esta mañana y según el comunicado médico padece una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. En noviembre ya estuvo un mes de baja por una dolencia muscular en la otra pierna.

Se perderá entre 6 y 7 partidos si se cumplen los plazos: Barça-Oviedo, Barça-Copenhague, Elche-Barça, Albacete-Barça de Copa, Barça-Mallorca, Girona-Barça y podría reaparecer ante el Levante, el 22 febrero. Si el equipo de Flick necesita jugar el play-off de Champions también se lo perdería.

Durante la primera lesión, por la que se perdió cinco partidos, el Barça ganó tres encuentros, empató uno y perdió otro.

Flick deberá buscarle un sustituto para una pieza clave en el engranaje del centro del campo. Opciones tiene. Podría juntar a Olmo y Fermín o recurrir a Marc Bernal, Marc Casadó o devolver al mediocentro a Eric Garcia.