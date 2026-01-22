El juzgado admite un contrato firmado por Laporta con la inversora que lo acusa de estafarle 100.000 euros

En su declaración del pasado viernes ante el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona el presidente del Barça Joan Laporta negó haber firmado ningún acuerdo con la mujer que lo acusa de estafarle unos 100.000 euros al invertirlos en las sociedades, Core Store, ubicada en Barcelona, y CSSB Limited, radicada en Hong Kong, para proyectos empresariales relacionados con el Reus Deportiu y una academia de fútbol en China. Laporta dijo que no había firmado ningún documento y que no conocía personalmente a la inversora

Sin embargo, el abogado de la querellante, Pepe Oriola, ha presentado en el juzgado un contrato firmado por Joan Laporta con CSSB en el que se compran más de mil acciones de la compañía por valor de más de 50.000 dólares. Fuentes judiciales han explicado a este medio que este documento ha sido aceptado y se ha incorporado a la causa.

La investigación se centra en saber si Laporta presuntamente usó su "credibilidad profesional y empresarial" para lograr "captar" inversores para estas dos sociedades. Junto a él está acusado en la causa judicial Joan Oliver, exdirector de TV3, del Barça y expropietario del CF Reus Deportiu, cuya firma también aparece en este documento aportado.

En el documento, tanto Laporta como Oliver constan como representantes de CSSB. En su declaración el presidente del Barça dijo que no tenía nada que ver con esta sociedad y que era de Oliver. Laporta si que admitió haber estado vinculado hasta 2019 a Core Store, que es la máxima accionista de CSSB. Ante la juez, Laporta admitio que Core Store está siendo investigada por la Agencia Tributaria.

Documento con la firma de Joan Laporta / EL PERIÓDICO

Además de Laporta y Oliver en este procedimiento también están investigados el vicepresidente del Barça Rafael Yuste y el economista y exdirectivo del club azulgrana Xavier Sala i Martín. El juzgado tiene previsto citarlos a declarar de nuevo en los próximos días.

Dos proyectos bajo sospecha

La querella investiga el papel de los cuatro directivos en una presunta estafa agravada, cuantificada en unos 100.000 euros, a través de estas dos sociedades. La inversora recuperó únicamente una parte y por eso llevó ante los tribunales a las personas con las que había acordado financiar los proyectos.

En 2016 la querellante que a mediados de 2016 “tuvo conocimiento de dos oportunidades de inversión, vinculadas entre sí y que presentaban condiciones atractivas”. Una de ellas era para ejecutar un plan estratégico para promover el ascenso deportivo del Reus a Segunda División A a través de la sociedad Core Store, con una "rentabilidad elevada (un 6% anual), permitiendo la recuperación íntegra del capital invertido e, incluso, contemplando la posibilidad de rescate anticipado en un plazo breve".

El proyecto tenía "como principales personas involucradas a figuras ampliamente reconocidas y reputadas en el ámbito deportivo y empresarial", a Laporta, en ese momento expresidente del Barça, Yuste, Sala i Martín y Oliver. Laporta figuraba a finales del 2016, junto con Oliver, como administradores solidarios de Core Store, según la documentación de depósito de cuentas entregada en el Registro Mercantil. En la memoria de las cuentas anuales del ejercicio del 2013 de esta empresa figuran todos los imputados.

La segunda "oportunidad" de inversión se articulaba a través de la sociedad CSSB Limited, con sede en Hong Kong y representada por Joan Oliver como consejero delegado. Esta iniciativa consistía en la creación en China de una academia de formación futbolística inspirada en el modelo de La Masia del FC Barcelona, como plataforma para el intercambio de futbolistas entre el CF Reus y el club de fútbol chino Beijing Institute of Technology (BIT FC).

La querella remarca que "el atractivo de la inversión residía precisamente en la reputación pública y profesional de estos intervinientes, quienes aparecían como impulsores y garantes de los proyectos, extremo que reforzaba la confianza” de la perjudicada en la veracidad y viabilidad de la inversión propuesta, así como de la posibilidad de rescatar en cualquier momento la inversión y recuperar su dinero con una gran rentabilidad".

Por eso la afectada "aceptó participar en las inversiones ofrecidas por Core Store, S.L. y CSSB Limited, siendo clave para su decisión la presentación directa de los nombres y cargos de las mencionadas personas involucradas como responsables últimos de los proyectos". La mujer entregó 50.000 euros a Core Store, en un contrato en el que Joan Oliver actuó como administrador, como préstamo a cinco años con intereses anuales del 6%. Por otro lado, invirtió 54.000 dólares (42.420 euros al cambio actual) a la sociedad CSSB Limited en agosto de 2016 para la segunda inversión.

De las cantidades aportadas únicamente ha podido recuperar unos 35.000 euros de la primera inversión. La firma de Laporta aparece en un contrato de la segunda, tal y como ya consta en el procedimiento judicial.