Edoardo Bove ficha por el Watford tras sobrevivir a un infarto en pleno partido hace más de un año: "Recuerdo muy poco"

"Recuerdo muy poco", dijo Edoardo Bove tras despertarse en el Hospital Universitario Careggi. El centrocampista apenas era consciente de que acaba de sobrevivir a un infarto. Pocas horas antes se había desplomado en medio del partido entre Fiorentina e Inter de Milán.

Era el minuto 16 cuando de golpe se agachó para atarse las botas y no volvió a levantarse. Los demás jugadores formaron un muro para evitar que las cámaras pudiesen gravar detalles del jugador, y después de varios minutos fue trasladado en ambulancia del Estadio Artemio Franchi al hospital, donde fue estabilizado.

Ha pasado más de un año desde aquel 1 de diciembre de 2024, día en que Bove disputó su último partido, pero el canterano de la Roma ya ha sido presentado por su nuevo club y delante de la afición, donde por fin volvió a pisar el césped.

El jugador de 23 años ha abandonado el club de su vida tras una breve cesión en la Fiorentina para fichar como agente libre con el Watford, equipo de segunda división inglesa, hasta 2031. La razón de su marcha no es puramente deportiva, sino médica. Para evitar posibles problemas de salud a raíz del accidente, los médicos le instalaron un desfibrilador, al igual que le pasó a Christian Eriksen en 2021 cuando disputaba la Eurocopa con Dinamarca.

Por ese entonces el danés también militaba en la liga italiana, en el Inter, y dado que la normativa no permite jugar con este dispositivo, terminó marchándose al Brentford, de la liga inglesa. Edoardo Bove ha seguido el mismo camino: "Aquí, la salud es lo primero. Es la ley. No digo que sea una mala norma. Pero puedo ir al extranjero y jugar prácticamente en cualquier lugar".

Malos recuerdos

Lo único que Bove recuerda de ese día es que se encontraba mal antes de caer desplomado, todo lo demás lo sabe porque se lo han explicado: "Estaba en el campo y en un momento dado me empezó a dar vueltas la cabeza, como cuando te levantas de la cama demasiado rápido. Me sentía agotado, aunque el partido apenas había empezado." Tampoco recuerda los detalles de su estado antes de que fuera anestesiado y operado: “Eso fue todo. No recuerdo haberme caído. Me dijeron que armé un escándalo en la ambulancia. Que me retorcía en la camilla y decía cosas sin sentido. Grité «Fiorentina» muy fuerte. Tuvieron que atarme."

Nueva oportunidad

Antes de sufrir el infarto, Bove estaba siendo de los jugadores más destacados de la Serie A para una Fiorentina que luchaba por el título en la cima de la clasificación. El partido contra el Inter era un duelo directo, que no pudo finalizar y desde entonces ni él ha vuelto a jugar ni la Fiorentina ha vuelto a ser la misma, pues ahora mismo se encuentra al borde del descenso tras un arranque de temporada horrible.

La pasada temporada Bove llegó a disputar 17 partidos, 16 de ellos de titular, marcó un gol y repartió tres asistencias. Antes de su cesión al club de Florencia, el joven jugador italiano se había hecho un hueco en el primer equipo de la Roma bajo las órdenes de José Mourinho, y marcó el gol que clasificó al equipo de su ciudad natal a la final de la Europa League de 2023.

Ahora cuenta con la oportunidad de resurgir su carrera en Inglaterra, lejos de restricciones y con muchos años por delante para disfrutar de su mejor futbol.