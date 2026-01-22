De uñas y de cráneo, por Carme Barceló

Está siendo tan intenso este 2026 que no sé si me va a dar la vida para seguirle el ritmo. Centrándonos en lo deportivo, el mes de enero ha traído y se ha llevado a entrenadores, jugadores y aficiones que han ido y venido con los dedos en la boca, el pañuelo en la mano y el palco -también- en el foco.

El Real Madrid saca de quicio a los suyos pero los calma cuando disputa la Champions. Todas esas copas ante las que se quedo embobado Arbeloa son las que les llevan a darse golpes en el pecho y pensar que sin fútbol pero con nombre se puede ganar todo. Vinícius, que recibió una pitada que superó los noventa decibelios ante el Levante, se reivindicó frente a un Mónaco noveno en la mediocre liga francesa. Pero el chico decidió castigar al respetable con su indiferencia y celebrar su éxito abrazando ante todos al nuevo entrenador.

Sacar las uñas

El feo fue doble: a su gente y a Xabi Alonso. Visibilizar tanto amor por Arbeloa era, o eso pensaba él, decirle lo contrario al finiquitado. Sacó las uñas una vez más, esta vez de forma más sibilina, pero volvió a confirmar que es un problema para el Real Madrid. Y no renovando, más. Porque si algo no soporta el Ser Superior es perder dinero y el hasta ahora técnico del Castilla tiene la misión de evitar arañazos y rascarle la espalda a Vinicius para que acepte la propuesta.

Eso sí, para uñas las que debe morderse Hansi Flick partido sí, partido también este inquieto e inquietante enero. Goleó el Barça tras remontar al Slavia de Praga, perdió a Pedri varias semanas y confirmó que la defensa no acaba de estar a la altura de la competición europea.

Pero si la cosa va de garras, aplauso merecen los seguidores del Celta. Manicura contra la homofobia tras los ataques que recibe Borja Iglesias por llevar las uñas pintadas y cuya respuesta fue hacer lo propio multiplicado por mil. El mundo del fútbol castiga la homosexualidad. “¡A ver si te mueres, maricón de mierda!”, le gritaron en Sevilla entre otras lindezas. Alejarse de la masculinidad tradicional es lo que tiene. Unos arañan puntos y otros, respeto.