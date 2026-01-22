Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaRodaliesHuelga maquinistasTren CartagenaBarçaGroenlandiaJuntsElecciones Aragon 2026
instagramlinkedin

Apunte

De uñas y de cráneo, por Carme Barceló

Vinicius Junior of Real Madrid CF runs with the ball during UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 football match played between Real Madrid and AS Monaco at Bernabeu stadium on January 20, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 20/01/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Real Madrid v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7;

Vinicius Junior of Real Madrid CF runs with the ball during UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 football match played between Real Madrid and AS Monaco at Bernabeu stadium on January 20, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 20/01/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Real Madrid v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Carme Barceló

Carme Barceló

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Está siendo tan intenso este 2026 que no sé si me va a dar la vida para seguirle el ritmo. Centrándonos en lo deportivo, el mes de enero ha traído y se ha llevado a entrenadores, jugadores y aficiones que han ido y venido con los dedos en la boca, el pañuelo en la mano y el palco -también- en el foco.

El Real Madrid saca de quicio a los suyos pero los calma cuando disputa la Champions. Todas esas copas ante las que se quedo embobado Arbeloa son las que les llevan a darse golpes en el pecho y pensar que sin fútbol pero con nombre se puede ganar todo. Vinícius, que recibió una pitada que superó los noventa decibelios ante el Levante, se reivindicó frente a un Mónaco noveno en la mediocre liga francesa. Pero el chico decidió castigar al respetable con su indiferencia y celebrar su éxito abrazando ante todos al nuevo entrenador.

Sacar las uñas

El feo fue doble: a su gente y a Xabi Alonso. Visibilizar tanto amor por Arbeloa era, o eso pensaba él, decirle lo contrario al finiquitado. Sacó las uñas una vez más, esta vez de forma más sibilina, pero volvió a confirmar que es un problema para el Real Madrid. Y no renovando, más. Porque si algo no soporta el Ser Superior es perder dinero y el hasta ahora técnico del Castilla tiene la misión de evitar arañazos y rascarle la espalda a Vinicius para que acepte la propuesta.

Eso sí, para uñas las que debe morderse Hansi Flick partido sí, partido también este inquieto e inquietante enero. Goleó el Barça tras remontar al Slavia de Praga, perdió a Pedri varias semanas y confirmó que la defensa no acaba de estar a la altura de la competición europea. 

Noticias relacionadas

Pero si la cosa va de garras, aplauso merecen los seguidores del Celta. Manicura contra la homofobia tras los ataques que recibe Borja Iglesias por llevar las uñas pintadas y cuya respuesta fue hacer lo propio multiplicado por mil. El mundo del fútbol castiga la homosexualidad. “¡A ver si te mueres, maricón de mierda!”, le gritaron en Sevilla entre otras lindezas. Alejarse de la masculinidad tradicional es lo que tiene. Unos arañan puntos y otros, respeto.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL