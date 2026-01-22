El calendario de las elecciones a la presidencia del Barça: uno (quizá dos) partidos para recoger firmas

Anticipada la fecha de las elecciones a la presidencia del Barça por Joan Laporta para el 15 de marzo -"es la fecha más apropiada para el funcionamiento ordinario del club a nivel institucional y a nivel deportivo", argumentó el presidente actual-, se puede perfilar todo el calendario electoral. Sin embargo, el primer paso oficial se dará cuando el club anuncie y mande publicar la convocatoria de las elecciones.

La directiva actual ha escogido la primera fecha posible que establecen los estatutos del club ("entre el 15 de marzo y el 15 de junio inmediatamente anteriores a la finalización del mandato"), cuando todavía no se habrá consumado el desenlace de ninguna competición, a no ser que el primer equipo cayera eliminado en la eliminatoria de la Champions.

Publicación de la convocatoria de elecciones y del sorteo para la elección de los miembros de la Junta y la Mesa Electoral 5 días naturales Acto de constitución de la Junta y de la Mesa Electoral 2 días naturales Exposición del censo electoral y reclamaciones 5 días naturales Resolución de reclamaciones y aprobación del censo definitivo 3 días naturales Recogida de firmas de los aspirantes a candidatos 7 días hábiles Proclamación de candidaturas 3 días hábiles Campaña electoral 7 días hábiles Jornada de reflexión 1 día hábil Día de las elecciones, escrutinio y proclamación de ganadores 1 día hábil

Los tres candidatos que se han postulado hasta la fecha (Víctor Font, Xavier Vilajoana y Marc Ciria, por orden cronológico) pueden aprobar ya sus estrategias para intentar desbancar a Joan Laporta.

Las actividades electorales de cada uno ya han empezado, pero un elemento crucial para ser aspirantes a candidatos formales reside en la obtención de las firmas que les avalen para presentarse. El número necesaario de apoyos es de 2.321, a la espera de que el club confirme oficialmente la cifra exacta en función del censo electoral. Los estatutos establecen un periodo de "siete días hábiles" para obtenerlas bajo el epígrafe 'Presentación de propuestas de candidatura'.

Esos siete días están comprendidos entre el lunes 23 de febrero y el lunes 2 de marzo. La gran oportunidad de los precandidatos suele ser un partido del primer equipo de fútbol en el Camp Nou. Sólo habrá uno garantizado: el Barça-Villarreal. Podría haber un segundo partido en el caso de que el equipo de Hansi Flick no acabe entre los ocho primeros de la Champions y tuviera que jugar la eliminatoria clasificatoria. El partido de vuelta (24 o 25 de febrero) lo disputaría como local. Las obras en el estadio dificultarán como nunca la logística, sin embargo. El calendario del basquet, el segundo equipo más masivo en audiencia, no contempla por ahora ningún partido en esa franja del calendario.