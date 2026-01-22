Barça-Goldman Sachs: se coge antes a un mentiroso que a un cojo

No me gustaría que se equivocasen. No, no se equivoquen. No es de nosotros que les quiero escribir hoy, es de ELLOS. A ustedes no les interesan las cuitas, las congojas, las dificultades de nuestro oficio. Nadie cuenta lo mucho que le cuesta hacer bien su trabajo. O, como poco, intentarlo con ahínco, para contarles las cosas lo más claras y, sobre todo, lo más ciertas posibles.

Y quiero escribirles de ELLOS, porque una de nuestras mayores inquietudes, temores, como periodistas, es que nos mientan, que nos engañen, que nos utilicen, en fin, que nos tomen por tontos. Y, por más precauciones que tomamos, siempre intentan meternos uno o dos goles.

Y, sí, vamos a hablar de ELLOS. De Ferran Olivé, el doctor que hace de tesorero en el FC Barcelona y de mano derecha de Joan Laporta. Olivé, el hombre que da la cara por todos en las asambleas de socios, a las que no pueden ir los socios. Y también, sí, también hablaremos de Jorge Alcover, el señor de los dineros de verdad, director general de banca global y mercados de Goldman Sachs. Después de varios años, después de intuir que algún día encontraríamos al mentiroso (en el caso del Barça, no suele ser difícil), ahora resulta que, probablemente, hemos encontrado dos mentirosos.

Ferran Olivé, tesorero y contable del FCBarcelona, le aseguró, en octubre del pasado año, a El Periódico que había sido Goldman Sachs quien había escogido a la constructora turca Limak. Y, ahora, Goldman Sachs dice que ellos no tuvieron nada que ver con esa designación. ¿Quién miente?

Miren, todos estamos de acuerdo en que la historia del Espai Barça siempre ha tenido muy mala pinta. Ya ni les cuento, la designación (del proceso, ni hablamos) de la constructora turca Limak para encargarse de la remodelación del Camp Nou. Es una historia con pocos claros y muchísimos oscuros. Tantos como para que, llegado el momento de poder aclararlos, no lo hiciésemos.

Palabra de Olivé

Por eso, cuando EL PERIÓDICO tuvo la oportunidad de que Ferran Olivé se sometiese a nuestras preguntas (17 de octubre del pasado año), quisimos saber, de una vez por todas, quién y cómo se había escogido a Limak, la gran desconocida. Y el doctor nos dijo que a Limak la había escogido Goldman Sachs. Estuvo a punto de decir “¡por supuesto, Goldman Sachs!” A punto.

La pregunta a Olivé giraba alrededor de la posibilidad de que Goldman Sachs hubiese jugado un papel decisivo. En concreto ¿qué papel tuvo en la elección de la constructora? “Trascendental”, dijo, de sopetón, el tesorero azulgrana. “Aquí se presentaron ofertas de varias constructoras. La sorpresa cuando se abren los sobres es que la oferta más baja es la de Limak. En un concurso se valoran muchas cosas. Hay una parte económica, después técnica... Pero lo que era definitivo era la parte económica para la decisión, la oferta más baja. Entonces, Goldman valoró y dijo: 'Yo no puedo plantear a mis inversores que demos una oferta de 300 o 400 millones por encima de esto. Tenemos que aceptar la oferta que sea mejor’. Y que además, como ellos valoraron, cumplía todos los requisitos para realizar la obra. Piense que el responsable de los inversores es Goldman. O sea, quien ha traído a los inversores es Goldman y quien tiene la máxima preocupación para que este proyecto se haga en tiempo y forma es Goldman. Con lo cual fue definitivo que en aquel momento dijese: 'Oye no, no, en la adjudicación estamos absolutamente de acuerdo que tiene que ser Limak' (…) Y, además, Goldman los tenía como clientes también”.

Y, mira por dónde, ahora, de repente (¿o tiene algo que ver también con que ya estamos en campaña electoral?), el señor de los dineros de Goldman Sachs aparece en Catalunya Ràdio, tal vez para tratar de desmentir la reciente información del prestigioso The New York Times, en el sentido de que “el Barça es el club de fútbol más arruinado del momento”.

Es muy posible que, visto como ha ido la reconstrucción del Camp Nou, su tremendo retraso, la pérdida de decenas de millones de euros, los líos laborales que aún se arrastran, las mentiras dichas por el Barça...las dos partes quieran sacudirse las pulgas de haber tomado la decisión de contratar a Limak.

Y, sí, al señor Alcover también le preguntaron si ellos habían tenido algo que ver con la elección, con la designación, de Limak. “Goldman Sachs no ha tenido nada que decir en esa designación”. Alcover también estuvo a punto de decir “¡por supuesto que no tuvimos nada que ver”. Casi lo dijo, sí, con la altivez que da tener tanto dinero. O representarlo.

“El concurso es del Barça, lo hizo el Barça y a nosotros nos notificaron, en enero de 2022, que Limak había sido la constructora escogida. Y nosotros hicimos el proyecto, con nuestros inversores, con lo que nos dieron. Y ya está”, siguió explicando Alcover en el programa ‘Tot Costa’.

Alcover hizo ver, sí, que le plantearon algunas preguntas, dudas, al Barça sobre Limak, que les parecía extraño que no hubiese sido seleccionada alguna constructora local, que una empresa turca igual tenía problemas para subcontratar algunas partes de la obra… nada, ya saben, pelillos a la mar. “Dijeron que era Limak y punto. Y, a partir de ahí, nos adaptamos y así se lo comunicamos a los inversores”.

Nos han mentido. Ahora es cosa suya escoger al mentiroso que más les guste. Perdón, que menos les guste. Puede que ELLOS, los dos, estén tan asustados de cómo ha ido la obra que, ahora, intenten sacarse, los dos, las pulgas de encima. Mintiendo, claro.