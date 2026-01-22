Badosa cae en segunda ronda del Open de Australia con Selekhemetva y se desploma en el ránking

Paula Badosa, vigésimo sexta cabeza de serie, se despidió este jueves del Abierto de Australia al caer en segunda ronda ante la rusa Oksana Selekhmeteva, 101 del mundo, por 6-4 y 6-4, en un partido que se resolvió en una hora y 39 minutos en Melbourne.

Badosa, semifinalista el pasado año y que inició el torneo en el puesto vigésimo quinto cae ahora al 64 del ránking. No logró la catalana encontrar continuidad en los momentos clave frente a una rival que fue de menos a más y que sostuvo un plan claro desde el fondo de la pista, con pelotas profundas y cambios de ritmo que incomodaron a la catalana.

"No estoy contenta. Ella ha jugado mejor y yo he merecido la derrota. No he jugado un gran tenis. Me está costando pero supongo que es parte del proceso", dijo tras la derrota.

Errores en puntos cortos

Badosa, que llegó a disponer de una ventaja en el primer set, vio cómo Selekhmeteva reaccionó a tiempo y terminó por cerrar el parcial con un quiebre decisivo.

En el segundo set, la española intentó cambiar el guion apoyándose en el saque y en tramos de tenis más agresivo, pero volvió a pagar caros algunos errores en puntos cortos.

Selekhmeteva tomó distancia hasta colocarse 5-2 y servir para el partido, aunque Badosa resistió, recuperó un quiebre y llegó a alargar el desenlace con un juego sólido al servicio, incluido un ace clave para ponerse 4-5.

Superar lesiones

La rusa, sin embargo, mantuvo la calma cuando el encuentro se tensó. En el último juego, salvó varias opciones de quiebre con valentía y se apoyó en intercambios largos para frenar el empuje final de Badosa, antes de sellar el triunfo en sets corridos.

En 2025, Badosa vivió una temporada marcada por la superación de lesiones y por su resurgir en el circuito femenino. Tras un largo período de problemas de espalda que la mantuvo alejada de las pistas y la llevó a caer fuera del "top 100", la española logró una de las mejores actuaciones de su carrera al alcanzar las semifinales del Abierto de Australia, su primer avance a esa instancia en un Grand Slam.

Adiós de Jodar

El joven tenista español Rafa Jódar puso fin a su estreno profesional y a la disputa del primer Grand Slam en su carrera, tras la derrota ante el checo Jakub Mensik, con un balance positivo y la idea de aprender tanto de las victorias como de las derrotas.

"En el partido contra Mensik las cosas no han salido como quería, pero me quedo con lo positivo, mirar al futuro y a lo que viene y aprender de lo negativo", indicó el madrileño que ha jugado cinco partidos del primer Grand Slam de la temporada, tres de la fase previa y dos del cuadro principal, con una victoria en primera ronda y una derrota.

Previamente, el español disputó el challenger de Canberra y llegó a la final. "El cansancio ha podido ser una de las razones de la derrota pero no la única. He jugado muchos partidos, pero tenía confianza porque estaba a buen nivel. Pero sabía que Mensik es un jugador muy bueno".