El Women Padel Oysho da un paso vuelve a abrir su temporada en Barcelona

Ocho temporadas después de su nacimiento en 2018, Women Padel se ha consolidado como un referente del pádel femenino amateur en España, tras evolucionar desde una única prueba en Barcelona hasta un circuito con presencia estable en varias ciudades que este año arrancará de nuevo en la capital catalana.

El proyecto arrancó con un objetivo nítido: crear un espacio propio para la mujer dentro del pádel amateur. Aquella primera edición en Barcelona fue el punto de partida de un modelo que, con el paso de los años, ha ido ampliando plazas y experiencia alrededor de la competición.

Un recorrido en expansión: 2018–2026

La progresión territorial ha sido uno de los ejes del crecimiento del circuito. En 2020 el torneo dio el salto a Madrid y en 2021 se amplió a Mallorca, antes de consolidarse como formato nacional con paradas “obligatorias” en Barcelona, Madrid, Mallorca, Valencia, Bilbao, Marbella y A Coruña.

A esa expansión geográfica se ha sumado la evolución del concepto que hoy en día va mucho más allá del pádel, con actividades y encuentros pensados para conectar, inspirar y reforzar comunidad, dedicando “una semana entera a la mujer” dentro y fuera de la pista.

Fundadores, estructura y apoyo de marcas

Detrás del proyecto están Mònica Espadaler y Nacho Minguella, dos perfiles que combinan gestión empresarial y ADN deportivo para dotar al circuito de estructura y visión estratégica.

El crecimiento, además, se apoya en el respaldo de marcas como Prensa Ibérica, Bullpadel (partner técnico), Damm, Cupra, MartiDerm, El Corte Inglés, Nacex o DKV, entre otras. Oysho figura como sponsor principal desde hace tres años y es el title del textil técnico del torneo.

Calendario 2026: arranque en febrero

La temporada 2026 ya tiene un punto de partida confirmado: Barcelona acogerá la primera parada del 22 de febrero al 1 de marzo en Artós Sports Club. Pero, la gran novedad llegará en mayo con la primera prueba internacional del circuito, programada en Barcelona del 8 al 10 de mayo, con competición simultánea en tres sedes: Real Club de Polo de Barcelona, Artós Sports Club y Club Esportiu Laietà. L

Ruta anunciada del circuito 2026 (orden de sedes)

Según el calendario comunicado, tras el arranque en Barcelona el circuito continuará por este orden: Madrid, Marbella, Barcelona, Mallorca, A Coruña, Madrid, Valencia y Bilbao. (En la información facilitada no figuran todavía las fechas exactas del resto de paradas). ARTICULO_WOMEN PADEL

Fechas confirmadas (por ahora):

Barcelona (Artós Sports Club): 22 de febrero – 1 de marzo de 2026

22 de febrero – 1 de marzo de 2026 Barcelona (prueba internacional): 8 – 10 de mayo de 2026 (Real Club de Polo, Artós y Laietà). Durante tres días, jugadoras de todo el mundo se darán cita en la ciudad para disputar una prueba única, que se celebrará de forma simultánea en tres sedes emblemáticas: el Real Club de Polo de Barcelona, Artós Sports Club y el Club Esportiu Laietà.

Noticias relacionadas

Ocho años después, WOMEN PADEL mantiene el mismo hilo conductor: convertir cada parada en una celebración del deporte femenino y demostrar que la visibilidad y el cuidado del deporte femenino “va mucho más allá de la pista”.