Tardozzi: “Márquez querrá seguir ganando con 40 o 45 años”

Todos los componentes, todos, en el seno del sofisticado, profesional y campeón equipo Lenovo Ducati, juegan su papel. El del italiano Davide Tardozzi, Team Manager (Rávena, Italia, 30 de enero de 1959), es muy notorio, importante y suele ser, casi siempre, el auténtico portavoz de la escudería, que no de la fábrica de Borgo Panigale, que tiene en Claudio Domenicali, su CEO, al verdadero representante y voz de la factoría italiana.

Tardozzi fue, y soy testigo de ello, el primero, en las filas enemigas, perdón, rivales, que levantó la voz y, en 2013, cuando Marc Márquez arrasó en su debut en la categoría de MotoGP con Honda, dijo que ese chico iba a formar parte de la historia del motociclismo mundial.

Ahora, 13 años después, Tardozzi, no solo logró fichar a MM93 para Ducati sino que le ha ayudado a reconquistar su título y ser protagonista del ‘gran regreso’. Ducati cumple este año 100 años de historia y, el próximo 4 de julio, en Misano, el mayor de los Márquez Alentá será uno de los principales protagonistas de la gran fiesta roja.

Cien años, menuda historia, menudo compromiso, salen ustedes con presión añadida ¿no?

Bueno, en el mundo de la alta competición ¿no? siempre tienes la necesidad y el compromiso de ganar y, sí, todos estamos bajo presión, pues todos tenemos queremos ser mejores de lo que fuimos y eso que fuimos los mejores. Marc para reafirmarse como el campeonísimo que es, ‘Pecco’ (Francesco Bagnaia) para reconstruirse y nosotros para mejorar la moto y trabajar duro y bien en la ‘Desmosedici’ del 2027, que será muy distinta, diferente, con otras especificaciones.

"En 2013, cuando empecé a admirar a Marc Márquez, intuía que iba a ser uno de los más grandes campeones del mundo, enorme, pero lo que no sabía aún era que es mucho mejor persona que piloto, lo que ya resulta difícil, pero así es. Marc es un auténtico líder". Davide Tardozzi — Team Manager del equipo Lenovo Ducati, campeón de MotoGP

Usted fue el primero que, lejos del muro de Honda, dijo que Marc Márquez era diferente a todos, ahora que ya lo conoce un poco más ¿cuál es la versión que tiene del piloto español?

No había que ser un genio para descubrir que ya en aquellos días, tras ganar dos títulos mundiales (125cc y Moto2) y protagonizar el debut que protagonizó, en 2013, con la Honda, Marc iba a ser un tremendo piloto, un grandísimo campeón. Pero lo que no podía intuir, ni sospechar, es que es mejor persona que campeón, mucho mejor persona que campeón y eso es muy elogiable.

Es decir, que su opinión sobre Marc Márquez empieza a ser (casi) celestial.

Marc se hace querer y se deja querer, lo que es maravilloso y, sobre todo, es muy agradable trabajar con él. A nivel humano, profesional, su comportamiento, su relación, su complicidad con todos los que trabajan a su alrededor, sea fábrica, departamento de competición o equipo, él siempre trata de ser atento, agradable, ayudar en todo lo que puede. Y, sí, gusta mucho, mucho. Y es que otra de las virtudes de Marc es que es un líder, cualidad muy difícil de tener, casi imposible de conseguir y, por descontado, vital cuando uno se mueve en el mundo en el que se mueve Marc, jugándose la vida a 350 kms/h.

Davide Tardozzi, junto a 'Pecco' Bagnaia, Gigi Dall'Igna y Marc Márquez, en Madonna di Campiglio. / DUCATI LENOVO MEDIA

Y ¿cómo ejerce Marc Márquez ese papel de líder?

El piloto, si quiere ganar, si quiere ser campeón, si quiere llevar a su marca, a su equipo, a lo más alto del podio, no solo debe pilotar, ser valiente, aguerrido, arriesgar, ser determinante, debe ser líder del proyecto. Y Marc ese liderato, a menudo, lo ejerce sin hablar. Marc entra en el box tras un entrenamiento o carrera y su gente, ya solo con la mirada, lo entiende, sabe lo que va a decir, a comentar, a sugerir. Marc es un líder incluso cuando no habla.

Tiene la sensación de que Marc Márquez ha aportado aire nuevo a Ducati.

Por supuesto que sí, claro que lo creo. Ha aportado aire fresco, una manera distinta de ver las carreras, de plantearlas y ejecutarlas. Y, sobre todo, aporta una enorme serenidad, tranquilidad, en momentos en que todo el mundo tiene problemas, dudas, que siempre los hay, siempre, incluso cuando las cosas van bien. Es en esos momentos es cuando su manera de ser, su sonrisa, la forma de analizar las situaciones difíciles, hace que Ducati, el equipo, todos, puedan resolver los problemas que surgen con mayor destreza y rapidez.

"Marc ha traído aire fresco, nuevo, a Ducati. Es el líder de un proyecto. Un líder que, incluso, solo con su imagen, sin hablar, expresa lo que necesita el equipo. Es muy, muy, agradable trabajar con él. Se deja querer y le queremos mucho".

Usted siempre dijo, desde el primer día, que gestionar un equipo con Marc y ‘Pecco’, dos enormes campeones, iba a ser muy fácil porque eran dos personas muy inteligentes y profesionales.

Y así ha sido y así seguirá siendo, no le quepa la menor duda. Mire, voy a contarle algo que he contado a muy pocos y que usted merece saber: en los momentos de mayor dificultad para ‘Pecco’ que, lamentablemente, el año pasado fueron muchos y muy duros, Marc se ha comportado con una ejemplaridad exquisita, única, admirable.

Por ejemplo…

No me haga decirle qué momentos, no hace falta ¿verdad?, pero, sí, hubo dos ocasiones en las que Marc tuvo un comportamiento ejemplar. No es fácil, no, estar ganando como ganaba Marc, y ver sufrir a tu compañero de equipo. Y, en esos instantes, Marc se distanció, ofreciéndose para lo que necesitase ‘Pecco’, pero no queriendo mostrar en exceso su alegría, su dominio. Marc, sin grandes gestos ni palabras, le hizo saber a ‘Pecco’ que él estaba ahí por si le necesitaba. Eso solo lo puede hacer una grandísima persona, no un piloto, ni siquiera un campeón. Son gestos, actitudes, comportamientos que solo protagonizan las grandes personas.

David Tardozzi se encara con el público de Mugello, en defensa de Marc Márquez. / VIDEO DAZN

Alguien me ha dicho que usted siente una admiración (casi) parecida por Àlex, el pequeño de los Márquez Alentá ¿es cierto?

Yo siento una admiración parecida, sí, por Àlex, al que considero un extraordinario piloto, una excelente persona y me duele que muchos lo duden. No me entra en la cabeza, no entiendo como algunos piensan que Àlex no es un grandísimo campeón. Creo, si no me falla la memoria, que, en la parrilla de MotoGP, solo hay tres pilotos que han dado el salto a la máxima categoría habiendo conquistado, previamente, los dos títulos precedentes, Moto3 y Moto2, y son Marc, Àlex y Pedro Acosta. Debemos sacarnos el sombrero ante la trayectoria de Àlex, por favor. En el momento que ha tenido una moto competitiva, ha demostrado que no es ‘el hermano de Marc’, ¡que es Àlex Márquez!, un piloto ‘bravisimo’ y nosotros estamos tremendamente felices que esté con nosotros y por eso este año tendrá la mejor ‘Desmo’.

Marc dice que su primer rival este año será su hermano, entre otras cosas porque es el subcampeón del mundo.

No quiero hablar o hacer pronósticos sin haber visto cómo son y cómo se comportan las motos de nuestros adversarios. La competencia entre los dos hermanos Márquez es muy, muy, interesante, porque Marc y Àlex, créame, son mucho más que hermanos. Se tienen un respeto, una complicidad increíble, se pasan el día ayudándose el uno al otro, lo que no deja de ser maravilloso pero, en el momento que se apaga el semáforo y empieza la carrera, los dos piensan solo en ganar. Y eso solo lo hacen dos grandes campeones y dos grandísimas personas.

"Marc y Àlex, créame, son mucho más que hermanos. Se tienen un respeto tremendo, se ayudan el uno al otro, lo que no deja de ser maravilloso pero, en el momento que se apaga el semáforo y empieza la carrera, los dos piensan solo en ganar".

Le hemos oído decir aquí, en Madonna di Campiglio, que la prioridad de Ducati, en estos momentos, es renovar cuanto antes a Marc y conseguir que firme dos años más con Ducati, 2027 y 2028. ¿Cree que hay muchos equipos que quieren a Marc? ¿Cree que se les puede escapar?

¿Perdón? ¿Es que hay alguien que no quiera a Marc? ¿Hay algún loco que no lo quiera en su equipo, corriendo para su marca? Yo creo que no hay nadie, nadie, en el ‘paddock’ del Mundial, que no quiera a Marc. Puede que éste sea un mundo muy atrevido, pero no tiene nada de loco, no. Todo el mundo quiere a Marc, todos. Nosotros, los primeros.

¿Cuántos años cree que le quedan a Marc?, él acaba de comentar que le retirará su cuerpo, su físico, no las ganas de ganar que las tendrá siempre?

Sí le respeta su cuerpo, su físico, las lesiones, Marc correrá muchos años más, hasta cuando quiera. Mire, le diré una cosa: si le respeta el cuerpo, Marc, a los 40 años, a los 45, querrá seguir ganando, se lo digo yo que, ahora, lo conozco bien. Él, con 45 años, en moto, bicicleta o ‘skiboard’, querrá ganar siempre. Es su pasión, su mundo, su objetivo, su disfrute. Es un ganador nato.