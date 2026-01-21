Slavia Praga - FC Barcelona, en directo: alineaciones y última hora de la Champions League, en vivo

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Barcelona's Raphinha celebrates after scoring his second goal during the Spanish Super Cup final soccer match against Real Madrid at King Abdullah Sports City Stadium in Jeddah, Saudi Arabia, Sunday, Jan. 11, 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

Barcelona's Raphinha celebrates after scoring his second goal during the Spanish Super Cup final soccer match against Real Madrid at King Abdullah Sports City Stadium in Jeddah, Saudi Arabia, Sunday, Jan. 11, 2026. (AP Photo/Altaf Qadri) / Altaf Qadri / AP

El Eden Arena de Praga acoge este miércoles a las 21h el cruce de la séptima jornada de Champions League entre el Slavia de Praga y el FC Barcelona. Hansi Flick llegó el martes a la República Checa con la reciente alta médica de Raphinha y la ausencia de Ferran Torres, por lesión, y Lamine Yamal, por acumulación de amarillas. El conjunto azulgrana buscará en el este encuentro la primera de las dos victorias que necesita para terminar entre los primeros ocho equipos de la tabla para poderse saltar la siguiente fase de la competición con un billete directo a octavos de final.

