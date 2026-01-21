En Directo
A las 21h
Slavia Praga - FC Barcelona, en directo: alineaciones y última hora de la Champions League, en vivo
Flick quiere llegar a los 16 puntos en la Champions: cuenta con los del Slavia Praga y los del Copenhague
El Eden Arena de Praga acoge este miércoles a las 21h el cruce de la séptima jornada de Champions League entre el Slavia de Praga y el FC Barcelona. Hansi Flick llegó el martes a la República Checa con la reciente alta médica de Raphinha y la ausencia de Ferran Torres, por lesión, y Lamine Yamal, por acumulación de amarillas. El conjunto azulgrana buscará en el este encuentro la primera de las dos victorias que necesita para terminar entre los primeros ocho equipos de la tabla para poderse saltar la siguiente fase de la competición con un billete directo a octavos de final.
Temperatura extrema
Ahora mismo en el Eden Arena de Praga, la temperatura es de -7ºC.
Alineación del Slavia
El Slavia de Praga jugará con:
Stanek; Holes, Zima y Chaloupek; Moses, Dorley, Provod, Sadilek, Sanyang; Chory y Kusej.
Alineación del FC Barcelona
El Barça ha dado a conocer ya su alineación:
Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Gerard Martín, Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín; Bardghji, Raphinha y Lewandowski.
Ausencias en el FC Barcelona
A Praga voló el Barça sin el sancionado Lamine Yamal ni el lesionado Ferran Torres ni João Cancelo, que no está inscrito. Tampoco Marc-André ter Stegen, que ya afronta su nuevo reto en Montilivi tras la cesión al club gerundense este martes.
Los números del Slavia
No ha ganado ningún partido, ha empatado tres, y los dos goles que ha anotado en la competición han sido obra de Youssouoja Mbodji, que es defensa.
Joan Domènech
El Barça viaja a Praga con una misión
El Barça se juega en la visita al Slavia Praga el porvenir europeo antes de afrontar la cita decisiva de la próxima semana en casa frente al Copenhague. Sin estar en una situación límite, el equipo no puede permitirse ningún tropiezo más en la Champions. El cupo de errores (un empate y dos derrotas en seis jornadas) se ha agotado para no tener que depender de los resultados ajenos la próxima semana.
