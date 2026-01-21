Slavia Praga - FC Barcelona, en directo: alineaciones y última hora de la Champions League, en vivo

El Eden Arena de Praga acoge este miércoles a las 21h el cruce de la séptima jornada de Champions League entre el Slavia de Praga y el FC Barcelona. Hansi Flick llegó el martes a la República Checa con la reciente alta médica de Raphinha y la ausencia de Ferran Torres, por lesión, y Lamine Yamal, por acumulación de amarillas. El conjunto azulgrana buscará en el este encuentro la primera de las dos victorias que necesita para terminar entre los primeros ocho equipos de la tabla para poderse saltar la siguiente fase de la competición con un billete directo a octavos de final.

Temperatura extrema Ahora mismo en el Eden Arena de Praga, la temperatura es de -7ºC.

Alineación del Slavia El Slavia de Praga jugará con: Stanek; Holes, Zima y Chaloupek; Moses, Dorley, Provod, Sadilek, Sanyang; Chory y Kusej.

Alineación del FC Barcelona El Barça ha dado a conocer ya su alineación: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Gerard Martín, Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín; Bardghji, Raphinha y Lewandowski.

Ausencias en el FC Barcelona A Praga voló el Barça sin el sancionado Lamine Yamal ni el lesionado Ferran Torres ni João Cancelo, que no está inscrito. Tampoco Marc-André ter Stegen, que ya afronta su nuevo reto en Montilivi tras la cesión al club gerundense este martes.

Los números del Slavia No ha ganado ningún partido, ha empatado tres, y los dos goles que ha anotado en la competición han sido obra de Youssouoja Mbodji, que es defensa.