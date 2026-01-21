El primer día de Ter Stegen con el Girona: "Estoy un poco nervioso"

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ter Stegen saluda a Míchel, portero del Girona.

Ter Stegen saluda a Míchel, portero del Girona. / Girona FC

Jordi Roura

Girona
Marc-André ter Stegen ya se entrena en la Ciutat Esportiva de Vilablareix bajo las órdenes de Míchel.

Este miércoles su primer día en el Girona FC, después de que la noche del martes se hiciera oficial que terminará la temporada en el equipo gerundense, cedido por el Barça.

El Girona ha compartido un vídeo de la llegada del portero a la Ciutat Esportiva, en el que se presenta al cuerpo técnico, fisioterapeutas, analistas y otros miembros del staff, recorre las instalaciones e incluso mantiene su primera charla con Míchel. «Estoy un poco nervioso por conocer a la gente después de 12 años allí», asegura en un momento del vídeo.

También afirma que tiene «muchas ganas de empezar».

