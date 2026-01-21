La Masia, la clave del proyecto del Barça femenino: "Queremos tener a las mejores jugadoras en la cantera"

Que el Barça está en una situación económica delicada es sabido. Ahora, la competitividad del equipo y la exigencia en cuando a resultados y juego es innegociable. Marc Vivés, director deportivo del equipo femenino, debe ajustarse al máximo a la hoja de cuentas y, para ello, La Masia es uno de sus grandes aliados. En una entrevista en EL PERIÓDICO explica la importancia de esta decisión, clave para el desarrollo del equipo.

El fairplay "evidentemente condiciona". "Querríamos tener un mayor poder adquisitivo que nos permitiera operar de una forma más sencilla. Pero al mismo tiempo pienso que ha sido una gran oportunidad, porque eso ha hecho que nos centremos en lo que realmente es nuestro proyecto y en lo que realmente creemos, que es tener a las mejores jugadoras de la cantera y hacer crecer al equipo con la cantera. Esto es lo que se está demostrando, y eso no quiere decir que el club renuncie, evidentemente, ni renunciaremos nunca, a tener la oportunidad de fichar a aquellas jugadoras que creemos que son realmente diferenciales. Pero esta es la política y, en ese sentido, a pesar de las dificultades, pienso que nos estamos desenvolviendo bastante bien", reflexiona en EL PERIÓDICO.

La profesionalización de la estructura se ha notado en todas las fases que atraviesa la futbolista. "En los casi tres años que llevo aquí he visto que la diferencia entre el primer equipo y el B es cada vez menos", explica Vivés. "Ese es el gran síntoma de que lo estamos haciendo bien y de que el futuro pasa por aquí. Como el nivel está subiendo desde abajo, llegan más preparadas. Lo que estamos haciendo es potenciar cada vez más la base, para que cuando den ese paso no haya tantas diferencias".

"Aprovecho el momento para destacar el gran trabajo que se está haciendo y que se ha hecho durante todos estos años desde la captación: Jordi Ventura, Jordi Bonet, Jorge… Son personas que lo están haciendo muy bien, y sobre todo los entrenadores, destacando la figura de Óscar Belis. Está muy bien hablar del primer equipo, pero también debe estar igual de bien hablar del trabajo que está haciendo Óscar y todo su staff, porque están alimentando el proyecto. Ahora vemos un equipo filial que lo está haciendo de maravilla; independientemente de que el objetivo no sea ganar la Liga, el hecho de estar tan cerca de hacerlo es un indicativo muy claro de la cantera que tenemos", relató Vivés, que ha erigido como eje del equipo las futbolistas de la base.

Mucho interés internacional

Y cuando hay talento, los pretendientes abundan. "Estamos en un momento en el que todas nuestras jugadoras top de la Masia, que son muchas, son susceptibles de que cualquier equipo con mucho poder adquisitivo pueda tentarlas. Pero a día de hoy tengo la sensación de que no tenemos que preocuparnos, porque hay una identificación muy grande con el proyecto y con el club. Las jugadoras saben que aquí tenemos un estilo propio que no es fácil conseguir fuera de aquí, y que con ello el Barça es un club muy grande", confiesa en la entrevista a este medio el director deportivo del Barça femenino.