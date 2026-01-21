Marc Vivés: "Que Mapi siga es la clara voluntad del Barça"

El director deportivo del Barça femenino, Marc Vivés, analiza en una entrevista a EL PERIÓDICO la temporada del equipo y también la situación contractual de las jugadoras.

Uno de los mayores emblemas del grupo es la central Mapi León, que a sus 30 años cumple su novena temporada en el primer equipo. Concluye su vinculación la defensa de Zaragoza el próximo 30 de junio.

"Mapi está haciendo una temporada brillante, a su máximo nivel, y como todas las jugadoras que son emblema del Barça y que son importantes para el club, el club hará todos los esfuerzos para intentar que puedan estar aquí. Pero repito, sin salirnos de nuestros parámetros, no estiraremos más el brazo que la manga. Aun así, tenemos la clara voluntad de que Mapi tenga la oportunidad de poder seguir aquí, si es que ella también lo quiere", admite Vivés a EL PERIÓDICO.

Y abunda el director deportivo azulgrana: "Mapi es Mapi. Tiene una personalidad, tiene una manera de ser de la que no hace falta hablar porque todo el mundo la conoce. Entonces, yo pienso que sí tuvo momentos difíciles, pero los momentos difíciles muchas veces acaban demostrando la personalidad de cada uno".

La situación de Ona Batlle

Asimismo, Vives se refirió al momento de la lateral Ona Batlle, uno de los grandes caramelos del mercado. "Todos queremos que Ona continúe, ella lo sabe, y estamos en ese momento en el que estamos negociando con la única intención por nuestra parte de que Ona siga. Ya veremos si finalmente llegamos a buen puerto, pero está claro que, sin salir de nuestros parámetros, nuestra plena voluntad es que Ona continúe, evidentemente", explica el director deportivo azulgrana.

Ona Batlle, jugadora del Barça. / Elisenda Pons

Para el Barça, con problemas con un 'fair play' condicionado por el primer equipo masculino, acudir al mercado tampo es una tarea sencilla. Y más aun con mercados al alza como el de la Women's Superleague de Inglaterra o los clubes de la liga estadounidense. "Este es el mundo en el que nos encontramos. El fútbol femenino ha vivido una inflación muy grande en muy poco tiempo, que tampoco sé hasta qué punto es real; ya veremos hacia dónde va esto, porque realmente en los dos últimos años ha crecido mucho. Hemos tenido expectativas que, en ocasiones, no hemos podido alcanzar. Dentro de esta situación creo que tenemos que estar muy contentos, porque el equipo está demostrando que el talento lo tenemos, que el talento está aquí y que no tenemos que envidiar nada. Sí que nos gustaría tener una situación más cómoda, pero con la que tenemos estamos muy satisfechos".

Noticias relacionadas

En cualquier caso, a la hora de retener futbolistas, Vives tiene claro que el valor sentimental de Barça acostumbra a decantar la balanza: "Siempre he visto que ellas tienen un sentimiento de pertenencia y que valoran muchísimo lo que es el club y, sobre todo, valoran muchísimo la manera de jugar. Porque al final la futbolista lo que quiere es jugar y disfrutar jugando. A todos, en nuestro trabajo, lo que nos gusta es ir cada día y disfrutar de lo que estás haciendo. Y yo creo que ese es el gran qué. Que el Barça tiene un modelo y una manera de hacer y una manera de jugar, de entrenar, que las mejora, que las potencia, y eso es lo que las hace decidir seguir y darle continuidad al club".