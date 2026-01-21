La Kings League de Piqué presume de audiencia: 120 millones de espectadores en 'streaming'

La Kings League, la competición de fútbol-7 impulsada por Gerard Piqué, asegura haber firmado su mayor hito de audiencia con la Kings World Cup Nations 2026: 120 millones de espectadores acumulados en streaming y más de 1.600 millones de impresiones en redes sociales, cifras que, según la organización, convierten el torneo en el de mayor impacto digital de su historia.

El dato consolida el modelo de competición diseñado para audiencias nativas digitales —con partidos de ritmo alto, reglas propias y protagonismo de creadores— y refuerza la estrategia de expansión internacional del proyecto, que nació en España en 2022 y ha ido sumando ligas nacionales en distintos mercados.

El pico de atención se produjo durante la final celebrada el pasado sábado en el Allianz Parque de São Paulo, que reunió a 41.316 espectadores y se quedó a 141 asistentes del récord histórico del estadio (41.457), según el balance difundido por la Kings League. El encuentro cerró el torneo con la victoria de Brasil ante Chile (6-2), en un partido con presencia de leyendas del fútbol como Ronaldo Nazário —presidente del torneo—, Neymar, Bebeto, Denílson, Zé Roberto y Maicon, además de streamers y creadores como Gaules, Jon Vlogs, Nyvi, Blur, DjMaRiiO y John Nellis, y el exjugador de la NFL Chad “Ochocinco” Johnson.

Dimensión global

Más allá del evento en directo, la organización subraya la dimensión global de la distribución como uno de los motores del crecimiento. Por primera vez en un torneo de la Kings League, los acuerdos de emisión y streaming ofrecieron cobertura internacional en todos los mercados: un pacto con DAZN permitió retransmitir el campeonato en más de 200 territorios, complementado con hasta una veintena de canales y plataformas regionales, entre ellas ESPN/Disney+ (Latam), France TV, CazéTV y Xsports (Brasil), MBC Group (MENA), ABEMA (Japón) y Naver (Corea).

“Los torneos de la Kings League son auténticas potencias en redes sociales y streaming, capaces de movilizar a millones de aficionados en todo el mundo”, afirmó Djamel Agaoua, CEO de Kings League. El directivo calificó la edición de 2026 como “la más grande hasta la fecha” no solo por audiencia, sino también por escala de producción e impacto global.

Brasil aparece, además, como uno de los mercados clave en esta lectura de audiencias. La Kings League remarca que el lanzamiento de la liga doméstica brasileña registró “el mejor arranque de la historia” del proyecto, con 80 millones de espectadores acumulados en streaming a lo largo de 12 semanas.

Noticias relacionadas

La Kings World Cup Nations es el torneo anual de selecciones nacionales de la Kings League. La edición de 2026 fue la segunda, después del estreno en Italia en enero de 2025, y mantiene el mismo planteamiento: trasladar al formato de selecciones el “producto” pensado para consumo digital, con creadores al frente de los equipos y un enfoque híbrido entre deporte y entretenimiento.