Flick quiere llegar a los 16 puntos en la Champions: cuenta con los del Slavia Praga y los del Copenhague

Alimentar las opciones de clasificarse entre los ocho primeros o vivir al límite hasta la última jornada. El Barça se juega en la visita al Slavia Praga el porvenir europeo antes de afrontar la cita decisiva de la próxima semana en casa frente al Copenhague. Sin estar en una situación límite, el equipo no puede permitirse ningún tropiezo más en la Champions. El cupo de errores (un empate y dos derrotas en seis jornadas) se ha agotado para no tener que depender de los resultados ajenos la próxima semana.

No se mide el Barça a un rival temible como lo eran el Paris Saint Germain y el Chelsea, los rivales que le han derrotado en Europa, pero tampoco parecía serlo el Club Brujas, y aquel empate le ha complicado la vida. El Slavia está justo por debajo de los belgas, con un punto menos (4 a 3). No ha ganado ningún partido, ha empatado tres, y los dos goles que ha anotado en la competición han sido obra de Youssouoja Mbodji, que es defensa. La gélida noche que se espera agravará las condiciones del encuentro, de ahí que Hansi Flick cambiara hábitos y programara un entrenamiento en el Eden Arena este martes para comprobar el estado del césped.

Ronald Araujo, completamente tapado para combatir el frío de Praga. / Dani Barbeito / SPO

25 remates, un gol

Viajó el Barça con los rescoldos del malhumor de San Sebastián. Más por el resultado que por el desempeño del equipo. Del arbitraje de Jesús Gil Manzano no ha habido mayores quejas. Las prestaciones sobre el césped de Anoeta fueron más que suficientes para llevarse los tres puntos, excepto en la puntería. "Tenemos que ser más resolutivos ante la portería", reconoció Flick, en el único reproche que formulaba hacia la actuación de sus jugadores.

El técnico estaba "decepcionado con el resultado", pero no con el nivel de juego exhibido ante la Real Sociedad. No se le escapa al técnico que la mejoría en el remate se antoja imprescindible para regresar con el triunfo. "Tenemos que llegar a los 16 puntos", verbalizó Flick, aludiendo a los tres que se ventilarán con el Copenhague la próxima semana. El Barça comenzó la jornada con 10 puntos (a tres del octavo puesto) y el 15º lugar.

Imagen de uno de los rondos iniciales del entrenamiento de este martes en Praga. / Dani Barbeito / SPO

El Barça remató 25 veces al marco de la Real Sociedad y obtuvo el rédito mínimo de un gol. No sirven más que para el consuelo, y para reforzar la idea de la fantástica actuación, que en la hoja del haber puedan consignarse tres goles anulados y los cinco tiros que se estrellaron en los palos.

"He crecido viéndole a Ter Stegen en la portería del Barça, luego ha sido mi capitán. Seguro que le irá muy bien y cogerá confianza después de la lesión", Alejandro Balde — Defensa del Barça

Cuatro bajas del domingo

A Praga voló el Barça sin el sancionado Lamine Yamal ni el lesionado Ferran Torres ni João Cancelo, que no está inscrito. Tampoco Marc-André ter Stegen. El portero acudió por la mañana a Sant Joan Despí, pero no subió al autocar para el aeropuerto, sino para despedirse de sus compañeros. Se quedaba para acudir a la revisión médica del Girona, donde acabará el curso y podrá ser el portero de Alemania en el Mundial. "Crucemos los dedos", deseaba Flick para que los planes de su compatriota (y su país) no se tuerzan.

Wojciech Szczesny y Joan Garcia, los porteros del Barça en Praga. / Dani Barbeito / SPO

"He crecido viéndole a él en la portería del Barça, luego ha sido mi capitán. Seguro que le irá muy bien y cogerá confianza después de la lesión", valoró Alejandro Balde.