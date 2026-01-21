El Barça se queda sin reloj, por Albert Blaya

El Barça se ha colgado el cartel de héroe. A veces eso tiene connotaciones negativas, como comprobó su afición en la noche más fría que recuerdan. En Praga el Barça se propuso salvar la dignidad del Slavia, que llegaba con tres puntos, cero victorias y tan solo dos goles anotados en seis jornadas. Un equipo al que la Champions le empujaba al abismo y que el Barça, siempre generoso, le regaló dos goles y la sensación de que en cada centro y balón al área el nivel se igualaba y no existían diferencias. Hizo creer a los checos que ganarle al Barça era posible. Y en la Champions no puedes regalar nunca fe a quién no la tiene, porque esto te la termina quitando a ti.

Hubo reacción porque a Hansi Flick le apetece siempre el descanso como generador de energía y excusa para jugar mejor. La Champions es una competición que no mide (solo) a los mejores, si no que mide a los que mejor controlan los detalles. Es como una entrevista de trabajo. Ahí entra en juego no solo el que sabe más, sino el que presta más atención al detalle, a la camisa bien planchada, el apretón de manos bien dado y el comentario en el momento adecuado. En eso el Barça es todavía un adolescente. Concede córners, los deja rematar, facilita que el rival, que tiene menos talento, se sienta falsamente superior. Para ganar una Champions necesitas la camisa bien planchada y no solo llevar la más cara de la tienda.

Perder a Pedri

Hay cosas peores en el fútbol que perder un partido. Una de ellas es perder a Pedri, que es el jugador que más y mejor explica por qué el fútbol sigue siendo algo inenarrable. Sin el canario te quedas sin reloj, por lo que cada hora te parece igual y dejas de distinguir el día y la noche, el frío y el calor, y hasta las calles se asemejan, pues era Pedri quién te las descubría con su seseo siempre engañoso. A Flick solo le faltó pedir un clínex en la banda, y eso que hasta el momento su equipo estaba empatando ante un conjunto que no había sumado más de tres puntos en seis jornadas. Sin Pedri, el Barça es menos sexy.

Pedri y Fermín durante el encuentro contra el Slavia de Praga. / MARTIN DIVISEK / EFE

Fermín López va camino de ser el Pedrito de esta generación. Un jugador que tiene complejo de hormiga porque produce y produce aceptando que sus cifras, que son aval de titular, no le impulsarán a ser indiscutible casi nunca. Es ese fuego interior, teñido de cierta injusticia, le permite al andaluz jugar siempre como si no lo mereciese y esa autoconciencia le llevase a estar siempre por encima de las circunstancias. No estaba entrando en contacto pero eso no le libró de marcar dos goles, cada uno distinto, que ejemplifican lo que es Fermín: voracidad y determinación en el primero y un talento como pocos se han visto en el Camp Nou para destrozar redes desde media y larga distancia. Con Olmo y Fermín el Barça tiene a dos caras de la misma moneda para abrir escenarios que se le cierran.

Líder pero incompleto

El Barça llega a febrero con una sensación ambivalente. Líder y ganando, pero con la sensación que falta algo que redondee el momento ganador, y más sin un Pedri que ya ha sufrido tres lesiones musculares esta temporada, más que en la 24/25, donde no se lesionó, y obligará al resto a dar un paso hacia delante y, lo peor, al Barça a ser un equipo que quizás no quiere ser, porque no se puede completar lo que, sin Pedri, quedará incompleto por fuerza mayor. No habrá mayor remontada para los títulos que la de imponerse a tu propia esencia.