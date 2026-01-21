El Barça crea su primer equipo de eSports íntegramente femenino: "Fomentamos, la igualdad, la diversidad y la inclusión"

La presencia de las mujeres en el mundo del deporte sigue siendo minoritaria, pero, día a día, se van rompiendo barreras. Aún quedan muchas (y demasiadas) en pie, pero el Barça ha roto una más con la creación de su primer equipo de eSports exclusivamente femenino que participará en la liga Game Changers del videojuego VALORANT. Formado por 5 jugadoras con experiencia en esta competición que, junto a su 'coach', protagonizan la nueva apuesta del Barça ya se estrenó en la competición con victoria (2-0) la semana pasada.

El Valorant es un videojuego competitivo en línea, parecido a un deporte digital, en el que dos equipos de cinco jugadores se enfrentan en rondas cortas, donde uno ataca y el otro defiende, generalmente con el objetivo de colocar o desactivar un artefacto. Combina disparos con una fuerte estrategia y trabajo en equipo, ya que cada jugador controla un “agente” con habilidades especiales que influyen en el desarrollo de la partida. Las partidas se juegan en mapas cerrados que representan zonas urbanas o instalaciones. Aunque incluye armas y enfrentamientos, Valorant no es un juego violento en sentido gráfico. Su estilo visual es más bien animado y se centra en la competencia y la estrategia.

Apuesta por la igualdad

"Este proyecto se enmarca en el compromiso del FC Barcelona con la promoción de iniciativas que fomentan la igualdad, la diversidad y la inclusión en el ámbito del deporte. En el caso de los eSports, el Club dispone de esta sección desde hace unos años y aplica los mismos criterios y valores que rigen el resto de áreas deportivas", explica Jordi Guarte, responsable de eSports del Club a EL PERIÓDICO. El nuevo equipo 'pioner' es un nuevo proyecto de la sección de eSports del Club que actualmente ya cuenta con equipos de League of Legends y de Valorant que compiten a nivel regional.

"En este contexto, hemos identificado una oportunidad dentro del ecosistema de los eSports para tener presencia en la liga Game Changers del videojuego Valorant, una competición que impulsa la participación, la visibilidad y el desarrollo de mujeres y personas de diversas identidades de género históricamente infrarepresentadas en el sector de los videojuegos. Y no hemos dudado en sumarnos a la iniciativa", añade.

El equipo está conformado por Maria “Toki” Pérez, como capitana, Alba “Annie” García, Paula “Devilasa” Blanco y las jugadoras de origen turco Eylül "miyori" Sarıoğlu e İlayda "Lyda" Güzeldere. El staff estará liderado por el entrenador y exjugador profesional Fabián "Quick" Pereira. Y defendiendo el escudo del Barça no hay tiempo de adaptación. Los objetivos estan marcados desde un inicio. Este nuevo equipo femenino del Barça eSports nace con el objetivo deportivo de clasificarse para la Valorant Game Changers Championship, el campeonato mundial del circuito de la Game Changers.

Nuevo ambicioso proyecto para el Barça, que sigue liderando la inclusión de las mujeres en el deporte. Ahora mismo, la entidad cuenta con dos equipos femeninos: fútbol y eSports. Temporadas anteriores también en baloncesto había conseguido crear una plantilla, pero con la no renovación del convenio con el CB Santfeliuenc, este desapareció. Con la creación del equipo dirigido por Jordi Guarte la entidad azulgrana vuelve a ampliar su apuesta. Que, además de necesaria, demuestra que la voluntad muchas veces está por encima de las excusas.