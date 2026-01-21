Arteta reclama la cima de Europa: "El objetivo es llegar a mayo con posibilidades de ganar"

Cuando Mikel Arteta se propuso recuperar a un Arsenal en ruinas, apeló a la necesidad de confiar en el proceso, tener paciencia y soñar en grande. Seis años más tarde, el conjunto 'gunner' vuelve a estar entre los mejores. Si bien no ha habido recompensa en forma de grandes títulos hasta ahora, solo una FA Cup en su primer año y dos Community Shields de verano, Arteta ha sido capaz de transformar un club a la deriva en uno de los más potentes del continente. Ha sido necesaria una inversión de más de 1.000 millones de euros, pero el Arsenal es ahora un equipo reconocible y sobre todo temible. Le saca siete puntos al segundo en la Premier League, está en semifinales de la Carabao Cup, y tras vencer al Inter de Milán en la séptima jornada de la liguilla (1-3), lidera la tabla con pleno de victorias y es el primer equipo en clasificar a los octavos de final de la Champions.

Las siete victorias consecutivas en la presente edición de la máxima competición europea suponen un récord histórico para el Arsenal. El conjunto de Arteta también es el equipo menos goleado del campeonato, habiendo encajado solo 2 goles: uno contra el Bayern (3-1) y otro en su último triunfo en el Giuseppe Meazza, mítico estadio que fue comprado por los dos grandes clubes de Milán para ser remodelado. La defensa es la columna vertebral sobre la que se construye este Arsenal de autor, pero cuando no se puede mantener la portería imbatida, los gunners tienen armas de sobra para marcar la diferencia en el área rival. Las jugadas a balón parado son toda una mina para los londinenses, y desde la estrategia volvieron a encontrar oro una vez más contra el Inter, elevando la cifra a 25 goles de pizarra en todas las competiciones, el equipo que más ha logrado de las cinco grandes ligas.

Los 'gunners' van armados

Gabriel Jesus fue el héroe de la noche. Después de abrir la lata en el minuto diez de partido aprovechó un córner para firmar su primer doblete desde hace más de un año. El habilidoso delantero brasileño llevaba 11 meses sin jugar debido a una grave lesión del ligamento cruzado anterior, y no se resintió cuando estiró al máximo su pierna derecha para batir a Yan Sommer y poner el 0-1 en el marcador. El Inter de Cristian Chivu respondió al tanto inicial con celeridad mediante un zapatazo de Petar Sucic, que Vitor Gyokeres replicaría en el 84' para sellar el 1-3 definitivo. El ariete sueco apenas se ha acercado a las expectativas que se plasmaron sobre él cuando fichó por el Arsenal el pasado verano, pero salió del banquillo para reivindicarse con un golazo desde fuera del área, el noveno para él esta temporada. Solo Hugo Ekitike, delantero que le costó 95 millones de euros al Liverpool, suma más dianas entre todos los fichajes de la Premier League, con diez.

Gabriel Jesús estira su pierna derecha para marcar el primer gol del partido. / STEFANO RELLANDINI / AFP

La plantilla del Arsenal es una de las más completas y profundas del mundo, pero el máximo referente del club sigue siendo el entrenador vasco. Arteta ha diseñado un equipo a su medida, como resultado de un proyecto robusto basado en la competitividad interna por cada posición, donde cuenta con diferentes perfiles para cubrir cada rol que necesita: "Hemos jugado el cuarto partido consecutivo fuera de casa en cuatro competiciones diferentes en 12 días. Es una locura, lo hemos podido hacer gracias a la rotación, porque los jugadores se sienten importantes, están en forma para jugar cuando es necesario. Myles (Lewis-Skelly) tuvo que jugar 95 minutos, y lo hizo muy bien. Esa es la única manera de mantener el nivel, las exigencias y los objetivos que queremos".

Soñar en grande

A falta de disputar el último partido de la fase liga de la Champions en un duelo de polos opuestos contra el Kairat Almaty de Kazajistán, último clasificado, Arteta se atreve a alargar la mirada a final de temporada, con la gran final de Budapest en el horizonte: "Es pronto todavía, pero el objetivo es llegar a mayo con posibilidades de ganar, y cada día tenemos que esforzarnos, tener la energía con la que hemos jugado hoy y tener esta ambición." Los 'gunners' ya tiene asegurado jugar la vuelta en casa de todas las eliminatorias que pueda llegar a disputar en esta edición, pues solo el Bayern le podría arrebatar la primera plaza si gana sus dos partidos y el Arsenal no logra vencer al colista de la tabla, algo tan improbable que en las redes sociales ya bromean con que Arteta pueda jugar el partido en lugar de dirigirlo desde el banquillo.