CHAMPIONS, 21 H.
La alineación del Barça ante el Slavia: Raphinha y Lewandowski, titulares
Decisiones relevantes ha tomado Hansi Flick en la alineación que presentara el Barça ante el Slavia de Praga. Se localizan en la defensa y en la delantera.
La primera es la ausencia de Pau Cubarsí del once inicial. Era de los titulares indiscutibles, con 24 apariciones en 30 partidos, pero Flick le ha sacrificado. Su lugar lo ocupa Gerard Martín, que formará pareja en el centro de la zaga con Eric, que cuidará del sector derecho. En las bandas siguen Koundé y Balde. João Cancelo, el recambio de ambos, no será una amenaza hasta que empiecen las eliminatorias, ya que no está inscrito.
El entrenador repite el mismo centro del campo de Anoeta, con Frenkie de Jong y Pedri. Por delante de ellos se moverá Fermín López. La delantera cambia por completo. Si ante la Real Sociedad comparecieron desde el inicio Lamine Yamal, Ferran y Olmo, ubicado originalmente en la banda izquierda, la tripleta de la Champions la formarán Roony Bardghji, Lewandowski y Raphinha.
Dos de estos relevos son forzados. Lamine Yamal se quedó en Barcelona por sanción y Ferran Torres está lesionado en el músculo semimembranoso de la pierna izquierda. Olmo es el cambio voluntario DE fLICK.
La alineación, por tanto, es la siguiente: Joan Garcia; Koundé, Eric, Gerard Martín, Balde; De Jong, Pedri; Roony, Fermín, Raphinha; Lewandowski.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vinícius se cansa y abre la puerta a su marcha del Real Madrid: 'No quiero jugar donde no me quieren
- Rivola, jefe de Aprilia, asegura que Acosta será el compañero de Márquez, en 2027, en Ducati
- Marc Barceló, el prodigio de nueve años que asombra al mundo: 'Todo empezó con un cubo de Rubik y un mapa
- Fernando Escartín: “En el podio de París me di cuenta de que había valido la pena el sacrificio”
- El caos devora a un desafortunado Barça en Anoeta
- El único reproche de Flick en el Barça: 'Tenemos que ser más resolutivos ante la portería
- El Girona oficializa la incorporación de Ter Stegen, que no podrá jugar contra el Barça
- Sorteo de la Copa del Rey 2026, en directo