Opinión | Apunte

Sergi Mas

Sergi Mas

3.000 euros

Paulo Gazzaniga, portero del Girona, aparta una botella de agua arrojada al campo durante el Espanyol-Girona.

Paulo Gazzaniga, portero del Girona, aparta una botella de agua arrojada al campo durante el Espanyol-Girona. / AFP7 vía Europa Press

No nos han clausurado el campo. Yo pensaba que esta vez, sí. Y no será por falta de quienes nos tienen ganas. Me encantará que el club, con sus cámaras, localice a quienes lanzaron botellas al campo y que esos limítrofes paguen los 3.000 euros de multa. Joder, que lanzar botellas al campo ya es del siglo XX. Y como la mejor forma de no lanzar es no venderlas, pido al club tenga o no la gestión de los bares del estadio, que prohíba vender botellas de plástico: cualquier bebida debe suministrarse en vasos. ¿Tan difícil no es, no?

También pido a Gazzaniga que pida disculpas por su actitud “extraordinariamente animada” con la grada del pasado viernes. Si no es así, le invito a que mantenga una actitud idéntica en el resto de estadios, aunque ahora le toque chupar banquillo con la llegada de Ter Stegen.

Pido a la Federación que sancione de por vida (sí, de por vida) al impresentable trencilla del pasado viernes: Iosu Galech, del que tengo dudas sobre si supo hacer su trabajo y no da para más, o de lo contrario ejecutó muy bien su trabajo. Ya me entienden. Que no revisara el VAR en ninguno de los dos penalties es francamente sospechoso.

Porque… tan sólo una cosa; permítanme una tontería. El 40% de todos los enfrentamientos de esta Liga, en casa o a domicilio, los disputamos en viernes o en lunes. ¿Suena raro, no? Para mí sin duda es algo premeditado, pues los horarios no se escogen por sorteo. Pero pregunto: ¿cual es el incremento de audiencia que tiene La Liga al colocar un partido del quinto clasificado, el Espanyol, en viernes o en lunes? ¿Cuánta audiencia tiene de más, y por tanto, cuántos patrocinadores suma de más, emitiendo un Espanyol-Girona por encima de un Betis-Getafe?

Bueno, pues que nadie tenga duda que estamos señalados. Estoy convencido que algún día alguien nos explicará el porqué, aunque no sé si estaré para saberlo.

TEMAS

