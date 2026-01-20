Ter Stegen no viaja a Praga con el Barça para cerrar su cesión al Girona

La época de Ter Stegen en el Barça se acaba. O entra en un periodo de suspenso. No viaja ni tan siquiera este martes a Praga para el partido contra el Slavia porque Hansi Flick, el técnico alemán, ha decidido no incluirlo en la convocatoria para el penúltimo duelo de la Champions. Se queda en Barcelona ultimando el capitán su cesión al Girona hasta final de temporada, requisito imprescindible para tener opciones reales de poder ir al Mundial de este verano con Alemania ostentando el rango de guardameta titular.

Ter Stegen, en el banquillo de Santander, junto a Eric, Pedri y un asistente. / Dani Barbeito / SPO

A Praga se lleva Flick a Joan Garcia, el indiscutible número uno, Szczesny, cómodamente instalado en su rol de número dos, y Kochen, un prometedor proyecto de portero que se está gestando en La Masia. Ter Stegen, quien solo fue titular en el debut copero del Barça en Guadalajara, entendió la pasada semana que no tendría continuidad en el Barça porque no jugó ni un solo minuto en los octavos de final ante el Racing.

Busca ahora el meta alemán en Montilivi lo que ha perdido en el Camp Nou. Míchel, el técnico del Girona, lo aguarda con los brazos abiertos para entregarle la titularidad que ahora ostenta el cuestionado Paulo Gazzaniga, bastante fallón a lo largo de la temporada.

Se va para seis meses. ¿Y en junio? Ya se verá. Tiene 33 años y contrato hasta 2028 con el Barça. Pero lo que más prioriza ahora mismo Ter Stegen es poder estar bajo los palos y adquirir la confianza necesaria para demostrarle a Julian Nagelsmann, el seleccionador alemán, que puede ser el número uno durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Vuelve Raphinha

En la lista de 23 jugadores, que ha facilitado Flick, vuelve a figurar el nombre de Raphinha. Regresa el brasileño tras perderse la cita de Anoeta por un problema muscular, aunque el técnico alemán no tendrá a Lamine Yamal, sancionado, ni a Ferran Torres, quien padece “una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha y es baja por un tiempo aproximado de 10 días”, según ha informado el Barça.