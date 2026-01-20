Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaSalvador IllaOsteomielitis púbicaValentinoLluvia CatalunyaNoruegaTrumpGaudíJulio IglesiasBarcelonaElecciones Aragon 2026
instagramlinkedin

Todos los lunes a las 20:00 horas

Revive Moeve Fútbol Zone 1x09: LaLiga se pone al límite

La derrota del Barça y la victoria del Real Madrid dejan LaLiga en un puño. Hablamos de ello en un nuevo programa de Moeve Fútbol Zone

Moeve Fútbol Zone 1x09: LaLiga se pone al límite

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Nuevo programa de Moeve Fútbol Zone analizando todas las consecuencias de la derrota del FC Barcelona y la victoria del Real Madrid, un resultado que deja La Liga más ajustada que nunca, con solo un punto de diferencia entre los dos máximos rivales. Tertulia con Eloy Lecina y Alfredo Martínez, conexión con Jordi Roura de Diari de Girona, hablamos con María Tikas sobre la Liga F Moeve y mucho más.

Moeve Fútbol Zone

El programa puede verse en todas las cabeceras digitales de Prensa Ibérica, y en las redes sociales oficiales de SPORT, donde los aficionados podrán participar mediante encuestas, comentarios y secciones interactivas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL