Óbito
Muere a los 91 años Lucien Müller, exentrenador y exjugador del Barça
El francés fue el primer técnico de la era Núñez: dirigió al club azulgrana en la temporada 1978-79, pero fue despedido un mes antes de la Recopa de Basilea.
El exfutbolista y entrenador francés Lucien Müller ha fallecido este martes a los 91 años, según confirmó el Stade Reims, club en el que se formó antes de fichar por el Madrid en julio de 1962. Tres temporadas después, recaló en el Barça, en el que también estuvo tres campañas. Destacó por su calidad y elegancia como organizador de juego.
Tras retirarse como jugador en el Stade Reims, Müller inició una larga carrera como entrenador que en España le hizo dirigir a CD Castellón, Burgos CF, Real Zaragoza, el propio Barça y el Mallorca.
Éxito en Mónaco
El club azulgrana confió en Müller para dirigir al equipo tras su buen hacer en Burgos. Ocurrió poco después de que Josep Lluís Núñez ganara las elecciones en 1978. El francés no tuvo excesiva fortuna y fue despedido poco antes de la mítica final de la Recopa de Basilea de 1979, conquistada por su sucesor Joaquim Rifé.
Su mejor papel como entrenador llegó en el AS Mónaco, donde formó un gran equipo que se llevó la Copa de Francia en 1985. En España cerró su trayectoria en el Mallorca y en su querido Castellón. En 1992 finalizó su carrera tras ser destituido en el cuadro castellonense en Segunda División.
