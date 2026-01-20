Marc Vivés, director deportivo del Barça femenino: "La continuidad de Alexia la valoraremos cuando termine la temporada"

Llegó hace tres años y ocupó una de las sillas más difíciles en la Ciudat Esportiva. Marc Vivés (Barcelona, 1975) no deja nunca de tener temas a solucionar: renovaciones, fichajes, fairplay... Antes de la Supercopa de España, que se disputa esta semana en Castellón y donde las azulgranas debutan ante el Athletic Club el miércoles (19.00 h., Teledeporte), atiende a EL PERIÓDICO para explicar en qué momento está el equipo, las renovaciones y cuál es el futuro de la sección.

¿Cómo está?

Estoy en el momento más tranquilo. Aunque pueda parecer que no debería ser así, me siento muy satisfecho. Al final ha habido muchas circunstancias, pero creo que estamos en un momento muy dulce en el que el equipo está bien. Considero que estamos en un muy buen momento y cumpliendo los objetivos: competir en todas las competiciones.

¿Cómo llegó la propuesta del Barça? ¿Está siendo como se lo esperaba?

No era exactamente cómo me lo imaginaba. Una vez entras en esta casa, tiene un magnetismo muy especial. La adaptación es la que es, pero una vez que ya ha pasado este proceso, ahora realmente me siento muy tranquilo.

El Barça tiene muchas singularidades. ¿Cuál es la más grande que se ha encontrado desde que es director deportivo del femenino?

El impacto del Barça. La grandeza del Barça, todo lo que implica el Barça. Creo que eso no lo había encontrado nunca, y esa es la adaptación que he tenido que hacer yo. Es un club tan grande que te das cuenta del privilegio de estar aquí. Es una suerte poder disfrutar de esta experiencia, que está al alcance de muy poca gente. Estoy muy agradecido al Barça.

La situación económica del club ha afectado al femenino. ¿Cómo se planifica una plantilla así?

Al final nos hemos encontrado con una dificultad, que es la del 'fair play'. Como director deportivo siempre tienes esa limitación. Pero al mismo tiempo pienso que nos ha hecho ajustarnos más. De momento, todo lo que estamos consiguiendo, en base a los parámetros que nos marca a nivel presupuestario, me siento muy satisfecho.

¿La parte más difícil es ajustar ese 'fair play' a las necesidades del equipo?

Evidentemente condiciona, porque todos querríamos tener un mayor poder adquisitivo que nos permitiera operar de una forma más sencilla. Pero al mismo tiempo pienso que ha sido una gran oportunidad, porque eso ha hecho que nos centremos en lo que realmente es nuestro proyecto y en lo que realmente creemos, que es tener a las mejores jugadoras de la cantera y hacer crecer al equipo con la cantera. Esto es lo que se está demostrando, y eso no quiere decir que el club renuncie, evidentemente, ni renunciaremos nunca, a tener la oportunidad de fichar a aquellas jugadoras que creemos que son realmente diferenciales. Pero esta es la política y, en ese sentido, a pesar de las dificultades, pienso que nos estamos desenvolviendo bastante bien.

Marc Vivés, director deportivo del Barça femenino. / Jordi Otix / EPC

¿Ha habido jugadoras que, a pesar de poder pagarlas, no han acabado viniendo por el 'fair play'?

Sí, nos ha podido pasar, evidentemente. Este es el mundo en el que nos encontramos. El fútbol femenino ha vivido una inflación muy grande en muy poco tiempo, que tampoco sé hasta qué punto es real; ya veremos hacia dónde va esto, porque realmente en los dos últimos años ha crecido mucho. Hemos tenido expectativas que, en ocasiones, no hemos podido alcanzar. Dentro de esta situación creo que tenemos que estar muy contentos, porque el equipo está demostrando que el talento lo tenemos, que el talento está aquí y que no tenemos que envidiar nada. Sí que nos gustaría tener una situación más cómoda, pero con la que tenemos estamos muy satisfechos.

La Masia es muy importante para el proyecto. Jugadoras con mucho talento, jóvenes, que también maravillan a muchos equipos de otros países que se las quieren llevar. ¿Es complicado convencerlas de que se queden?

Las retenemos con el proyecto. Estamos en un momento en el que todas nuestras jugadoras top de la Masia, que son muchas, son susceptibles de que cualquier equipo con mucho poder adquisitivo pueda tentarlas. Pero a día de hoy tengo la sensación de que no tenemos que preocuparnos, porque hay una identificación muy grande con el proyecto y con el club. Las jugadoras saben que aquí tenemos un estilo propio que no es fácil, yo creo que es imposible, conseguir fuera de aquí, y que con ello el Barça es un club muy grande. Aprovecho el momento para destacar el gran trabajo que se está haciendo y que se ha hecho durante todos estos años desde la captación: Jordi Ventura, Jordi Bonet… Son personas que lo están haciendo muy bien, y sobre todo los entrenadores, destacando la figura de Óscar Belis. Está muy bien hablar del primer equipo, pero también debe estar igual de bien hablar del trabajo que está haciendo Óscar y todo su staff, porque están alimentando el proyecto. Ahora vemos un equipo filial que lo está haciendo de maravilla; independientemente de que el objetivo no sea ganar la Liga, el hecho de estar tan cerca de hacerlo es un indicativo muy claro de la cantera que tenemos.

Con la plantilla corta actual, subir y bajar al primer equipo es mucho más habitual.

En los casi tres años que llevo aquí he visto que la diferencia entre el primer equipo y el B, cuando las jugadoras suben a entrenar con el primer equipo, es cada vez menor, y ese es el gran síntoma de que lo estamos haciendo bien y de que el futuro pasa por aquí. Como el nivel está subiendo desde abajo, llegan más preparadas. Lo que estamos haciendo es potenciar cada vez más la base, para que cuando den ese paso no haya tantas diferencias. Las propias compañeras tienen una gran importancia: las jugadoras veteranas son las primeras que acogen a estas jugadoras jóvenes que suben y, dentro y fuera del campo, las integran y les dan esa seguridad que es necesaria para jugar a este nivel.

Marc Vivés, director deportivo del Barça femenino. / Jordi Otix / EPC

Desde que llegó, ha tenido que tomar decisiones complicadas. Ahora, con el paso del tiempo, no sé si hay alguna de esas decisiones que habría tomado de otra manera.

Fue llegar y me tocaron las decisiones más importantes, ¿no? Sí. El resultado, no por mí, sino por todo el equipo que estamos trabajando, ha sido positivo, porque hicimos renovaciones que para mí eran clave como proyecto. Ha sido un aprendizaje en el que me he dado cuenta de la grandeza del club. Al final te das cuenta de que muchas veces las jugadoras aceptan por el sentimiento que tienen y por las ganas de estar aquí, no solo por el aspecto económico, porque aquí nunca seremos el club que mejor paga. Hemos conseguido ese equilibrio: jugadoras que son el pilar del club han decidido quedarse y, en ese sentido, estoy muy satisfecho. Evidentemente, ha habido cosas que modificaría. Sería poco honesto por mi parte no decirlo, porque siempre hay detalles que creo que se pueden mejorar, y eso forma parte también de mi propia evolución como director deportivo; igual que exijo a las jugadoras, también debe ser la mía.

Es diferente negociar con jugadoras emblema como pueden ser Alexia, Aitana o Mapi. ¿Cómo se lucha para que no se vayan, teniendo en cuenta lo que comenta?

Siempre he visto que ellas tienen un sentimiento de pertenencia y que valoran muchísimo lo que es el club y, sobre todo, valoran muchísimo la manera de jugar. Porque al final la futbolista lo que quiere es jugar y disfrutar jugando. A todos, en nuestro trabajo, lo que nos gusta es ir cada día y disfrutar de lo que estás haciendo. Y yo creo que ese es el gran qué. Que el Barça tiene un modelo y una manera de hacer y una manera de jugar, de entrenar, que las mejora, que las potencia, y eso es lo que las hace decidir seguir y darle continuidad al club.

Hablemos de nombres propios. El gran nombre es Alexia Putellas. ¿En qué punto está su renovación?

Alexia está en el mismo punto en el que ha estado siempre. Alexia, como muy bien has dicho, tiene un +1 en el contrato. Nosotros estamos encantados con Alexia, ¿quién no lo estaría? Está haciendo una gran temporada y, además, es la capitana. Creo que ambas partes estamos totalmente de acuerdo en que, cuando termine esta temporada, nos sentaremos y valoraremos la continuidad de Alexia. Pero aquí creo que el discurso se ha ido modificando, aunque el nuestro siempre ha sido el mismo. Alexia tiene un +1, condicionado a que cuando acabe la temporada ambas partes nos sentemos y decidamos.

Entonces, hasta que no termine la temporada entiendo que no sabremos si Alexia se queda o no, teniendo en cuenta que desde este mercado de invierno ella es agente libre para negociar con quien quiera.

Entiendo la pregunta, pero yo siempre tengo que respetar la confidencialidad que tenemos dentro de una negociación. Ambas partes lo tenemos claro, estamos tranquilos y sabemos que la decisión final será la acertada para las dos partes, porque hay buena sintonía.

Gestionar la posible salida de jugadoras como ella para el club debe ser de las cosas más difíciles.

Si llega el día, que llegará, porque al final es ley de vida. Y cuando llegue ese día lo que debemos hacer es, desde el máximo agradecimiento, estar con Alexia, estar con Aitana, estar con Mapi, estar con cualquiera de las jugadoras que han sido y son un emblema dentro del club. Cuando llegue ese día, hacerlo desde el agradecimiento y desde la satisfacción por todo lo que han dado al club y lo que el club les ha dado a ellas. Si llega ese momento lo hablaremos, lo trataremos, lo valoraremos y pienso que lo llevaremos como se tiene que llevar con una jugadora como Alexia. Pero a día de hoy no estamos todavía en ese momento.

Marc Vivés, director deportivo del Barça femenino. / Jordi Otix / EPC

Otro nombre es Ona Batlle, que también está pendiente de renovar o no con el club.

Todos queremos que Ona continúe, ella lo sabe, y estamos en ese momento en el que estamos negociando con la única intención por nuestra parte de que Ona siga. Ya veremos si finalmente llegamos a buen puerto, pero está claro que, sin salir de nuestros parámetros, nuestra plena voluntad es que Ona continúe, evidentemente.

¿Es el mismo caso que Mapi León? La temporada pasada fue complicada para ella.

Mapi es Mapi. Tiene una personalidad, tiene una manera de ser de la que no hace falta hablar porque todo el mundo la conoce. Entonces, yo pienso que sí tuvo momentos difíciles, pero los momentos difíciles muchas veces acaban demostrando la personalidad de cada uno. Aquí Mapi está haciendo una temporada brillante, a su máximo nivel, y como todas las jugadoras que son emblema del Barça y que son importantes para el club, el club hará todos los esfuerzos para intentar que puedan estar aquí. Pero repito, sin salirnos de nuestros parámetros, no estiraremos más el brazo que la manga. Aun así, tenemos la clara voluntad de que Mapi tenga la oportunidad de poder seguir aquí, si es que ella también lo quiere.

El equipo sigue siendo muy superior al resto de clubes en España y a muchos de Europa. Sigue siendo el favorito, siempre, también en Champions.

Yo sería un poco moderado con eso, porque al final todos damos por hecho que ya hemos llegado a la final de la Champions. No es un discurso típico, porque tenemos la experiencia de la final del año pasado, cuando todo el mundo nos daba por favoritas y pasó lo que pasó. Esto es fútbol y esto es deporte. Esto debe servirnos de aprendizaje para tener en cuenta que primero nos vienen unos cuartos, después unas semifinales y ojalá llegue esa final. Es cierto que el equipo está bien y está demostrando que esa superioridad de la que todo el mundo habla en la Liga es evidente. Tenemos muchas ganas también de llegar ya a los cuartos de la Champions para tener opciones de llegar a semifinales.

Al final, esas son las semanas en las que la exigencia y la competencia en los partidos es real.

Aquí es donde este proyecto —y soy consciente de ello— es valorado externamente. Se nos valora mucho más, evidentemente, como debe ser, por competir la Champions que por la Liga. Estamos en un momento muy dulce para estar en disposición de competirla hasta el final. Ahora bien, siempre con la mirada puesta en la experiencia del año pasado. El favoritismo no nos fue bien y ahora nos viene bien tener también un rol un poco más modesto. Hay equipos que tienen mucho más músculo que nosotros y nosotros tenemos muchas ganas de demostrar que, sin ese músculo, tenemos las mismas opciones de ganar. Esa es la intención del proyecto.

Marc Vivés,director deportivo del Barça femenino. / Jordi Otix / EPC

La evolución del equipo durante la temporada ha sido clara. Las piezas encajan.

Ahora que el equipo va bien, está en un buen rodaje, pero al inicio de temporada también hubo muchos comentarios de que el proyecto se acababa. Desde la tranquilidad que tenemos dentro, somos muy conscientes de que deportivamente somos capaces de hacerlo. Pero al mismo tiempo también somos conscientes de que cada vez hay más competencia en el fútbol femenino y que los equipos están cada vez mejor preparados. Lo vemos como un aliciente, porque nos da un plus de motivación para seguir creciendo y pensar que no podemos aflojar si queremos tener aspiraciones de ganarlo todo.

El Barça tiene una idea muy clara de fútbol y cada entrenador le da su matiz.

Sí, evidentemente. Por eso está Pere Romeu. Nosotros tenemos una idea bastante similar, pero cada entrenador aporta sus matices: el hecho de juntar más jugadoras, jugar más cerca, tener más capacidad de someter a los rivales… Estamos mejorando mucho en que nos corran menos. El planteamiento está siendo el correcto y Pere lo está implementando. Ahora nos falta este tramo final de la temporada para ver si somos capaces de seguir dando ese plus que estamos dando, sobre todo con la posesión del balón. Nos hemos convertido en un equipo muy, muy dominador.

En las últimas ocasiones, también con Pere Romeu, se ha dado el caso de que el segundo entrenador acaba siendo el relevo en el banquillo. ¿Es un modelo que se quiere seguir?

Es una decisión que ha seguido la evolución propia del club. Es una fórmula que, siempre que se pueda, hay que mantener. Potenciar a los entrenadores que tenemos aquí debe ser nuestro objetivo. Mientras no haya nada que nos haga cambiar de opinión, creo que debemos seguir alimentando y potenciando a los entrenadores y entrenadoras de la casa.

Un claro ejemplo de exportar talento en los banquillos es Rafel Navarro, quien fue segundo entrenador del equipo durante muchos años, y ahora se ha convertido en seleccionador de Suiza.

Estoy muy contento por él. Es una persona altamente preparada. Fue una decisión difícil. Personalmente estoy enormemente satisfecho de que le haya surgido esta oportunidad; pienso que se la merece y le deseo toda la suerte del mundo.

Marc Vivés,director deportivo del Barça femenino. / Jordi Otix / EPC

¿Hacia dónde cree que va el proyecto?

Confío plenamente en el modelo del Barça. Por un lado, seguir mejorando y potenciando la cantera, que es lo que nos debe nutrir. Tenemos que empoderarnos de ello porque tenemos algo que es único. Y después ir a buscar aquellos fichajes que sean realmente diferenciales y que nos aporten aquello que no tenemos aquí. Este modelo nos permitirá estar cada año en disposición de competir por todos los títulos, que es nuestra obligación. Evidentemente, ganar la Champions cada año es algo que ojalá se dé y lo lucharemos cada temporada, pero exigirnos ganar la Champions cada año tampoco creo que sea coherente en un mercado que cada vez es más competitivo.

Al Barça se le exige todo: desde el inicio de temporada todos los títulos están ganados y, si no, es que los has perdido. ¿Es injusto?

Es un proyecto en el que solo vale ganar. Socialmente la exigencia, aunque aquí la vivimos de una forma más tranquila porque es nuestro trabajo minimizar todo eso, es real. Es un club, un proyecto —el del femenino— que viene de ganarlo todo y siempre se nos exigirá eso. Los que estamos aquí debemos ser conscientes de que estamos aquí para intentarlo; dentro de la coherencia lo asumimos y haremos todo lo posible para que eso se mantenga.

Marc Vivés,director deportivo del Barça femenino. / Jordi Otix

Una de las grandes peculiaridades del club es la afición. ¿Desde dentro se ve la dimensión?

Es brutal. Ahora me ha venido la imagen de Bilbao… Aquello fue brutal. Fue mi primer año y piensas: «Ostras, qué manera de empezar». Son de esas cosas en la vida que es difícil volver a repetir, que espero que con el tiempo se vuelvan a repetir, pero se dieron todas las circunstancias. Tenemos que tomar mucha conciencia de ello. El club ha conseguido que exista esta conexión entre el fútbol femenino y una afición sana, bonita y familiar. Las jugadoras, que son las protagonistas, han logrado crear esos vínculos. A la afición hay que darle las gracias porque al final es lo que da sentido a todo esto.